Плохо ревут: Dodge отзывает все электрические Charger Daytona из-за неправильной имитации грохота ДВС

Раздел Авто выходит при поддержке ?

Электромобили стремительно меняют представление о вождении — без бензина, без выхлопов и, как правило, без гула двигателя. Но не все готовы попрощаться с ревом, пронизывающим позвоночник. Именно поэтому Dodge решил добавить к своему электрическому Charger Daytona искусственный звук мотора. И вот теперь — курьез: их маслкар вызывают на доработку из-за… неправильного искусственного звука.

Компания Stellantis, владеющая брендом Dodge, отзывает более 8 тыс. электромобилей Charger Daytona, выпущенных в 2024-2025 годах. Причина — неисправность внешнего усилителя звука. Именно он должен был воспроизводить не только фирменный «рев» мощного ДВС, но и обязательные для пешеходов звуковые сигналы на низкой скорости. Без этих сигналов автомобили не соответствуют американскому стандарту безопасности FMVSS №141.

Проблему обнаружили 17 апреля 2025 года, когда специалисты по технической безопасности компании FCA US (ранее известной как Chrysler Group LLC, ныне подразделение Stellantis) начали расследование из-за подозрения на отсутствие внешнего звука в некоторых автомобилях. К середине мая инженеры подтвердили, что проблема действительно существует, и на некоторых авто не был установлен или активирован необходимый модуль. Оказалось, что дефект охватывает машины, изготовленные с 30 апреля 2024 года (когда был выпущен первый Dodge Charger Daytona 2024 года) до 18 марта 2025 года (когда был выпущен последний электрический Charger). Таким образом, речь идет об отзыве всей серии, что составляет около 8390 электромобилей.

Теперь Dodge планирует обновить программное обеспечение, чтобы добавить нужные звуковые сигналы. Потому что без них автомобиль не имеет права передвигаться по уличному пространству без специального устройства создания шума на скорости до 30 км/ч — пешеходы могут просто не услышать его приближения.

Но с этой историей связана еще одна изюминка. Так называемая Fratzonic Chambered Exhaust — это фирменная система имитации рева двигателя HEMI V8, которая сочетает синтез цифрового звука с динамиком в корпусе авто. Но беда заключается в том, что компания «немножечко» увлеклась созданием искусственного звука рева ДВС. В результате имитатор воспроизводит звук с шумом на уровне 126 дБ. Чтобы вы понимали, по данным Йельского университета, этого достаточно, чтобы причинить большинству людей физическую боль — это как взлетающий самолет или громкий концерт с динамиком у лица. Даже двигатели современных болидов «Формулы 1» немного «скромнее» и выдают 115-120 дБ.

Этот рев имел целью компенсировать отсутствие характерного «рычания» бензинового мотора и угодить фанатам классических маслкаров. Но возникает вопрос: действительно ли нужно создавать столь громкую имитацию?

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Как бы там ни было, при всей инженерной сложности и дизайне, электрический Charger Daytona не вызывает очередей в дилерских салонах. В нем как будто живет раздвоение личности: электромобиль, желающий походить на старый добрый 6,2-литровый ДВС Hellcat HEMI V8.

Источник: electrek

Раздел Авто выходит при поддержке ?

Покупаете подержанное авто? Введите VIN-код на carVertical, и в считанные секунды вы получите понятный отчет об истории, сформированный на основе 900+ надежных источников — национальных реестров, страховых компаний и полиции. Выявляйте скрытые повреждения, скручивание пробега и смену владельцев еще до покупки, чтобы уверенно торговаться (или отказаться от сделки). Получите скидку 20% по промокоду ITCUA.