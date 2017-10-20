«По-богатому»: Legend предлагает эксклюзивные версии смартфона Apple iPhone X в золоте, платине и бриллиантах

Финская компания Legend, которая давно занимается выпуском уникальных дизайнерских версий смартфонов (в основном iPhone), украшенных драгоценными камнями и благородными металлами, добавила в свой каталог всевозможные версии iPhone X.

На выбор обеспеченному покупателю предлагают шесть основных вариантов дизайна: Fusion, Lu, Classique, Momentum, Aurum и Corium. Причем каждому из вариантов отделок можно придать еще большей эксклюзивности и индивидуальности путем заказа дополнительных опций вроде подсвечиваемого логотипа, инкрустированного бриллиантами класса VVS1, покрытия альтернативным благородным металлом, различных драгоценных камней на разных частях корпуса, собственного логотипа, ручной гравировки. Кроме того, выпускаются модификации с обтяжкой задней стороны корпуса кожей крокодила, окрашенной в любой цвет по желанию заказчика, а также другими ценными сортами кожи.

За самую доступную модель Aurum с 24-каратным золотым покрытием корпуса и инкрустированным перламутром («мать жемчуга») логотипом c обрамлением 18-каратным золотом просят €2950.

Корпус смартфона Apple iPhone X Lu покрыт 24-каратным золотом и платиной, а также украшен изображением дракона, в глазах которого находятся красные бриллианты. Эта модель оценивается минимум в €3590.

Вариант Fusion стоимостью от €3390 отличается полоской из углеродного волокна на задней панели. Также в его отделке применяются вставки из платины и черного родия.

В комплект каждого смартфона iPhone X Legend входят наушники AirPods, покрытые 24-каратным золотом, и чехол из кожи.

Устройство будет доставлено покупателю в коллекционном деревянном футляре, в котором также будут находиться сертификат подлинности и гарантия.

Источник: Legend