Почему время летит, когда мы заняты? Ученые раскрыли тайну работы мозга

Ученые из Университета Невады в Лас-Вегасе выяснили, что наш мозг оценивает время по количеству событий, а не по точным единицам измерения.

Новый анализ активности мозга показал, как наш разум отслеживает время, и обнаружил интересные особенности работы нейронов. В отличие от компьютеров, которые измеряют время секундами, минутами и часами, наш мозг использует совершенно другой подход.

Исследователи сосредоточились на передней поясной коре — области мозга, которая отвечает за мониторинг активности и отслеживание опыта. Они провели эксперимент, во время которого крысы выполняли повторяющееся задание 200 раз, а ученые наблюдали за активностью их мозга.

Результаты показали, что активность мозга во время каждого повторения задания несколько отличалась от предыдущего, и со временем эти различия становились более значительными. Интересно, что общая активность мозга оставалась одинаковой, независимо от того, сколько времени крысам понадобилось для выполнения всего задания.

Джеймс Хайман, главный автор исследования, объясняет: «Мы определяем время в собственном опыте с помощью вещей, которые мы делаем, и событий, которые с нами случаются. Когда мы неподвижны и нам скучно, время идет очень медленно, потому что мы ничего не делаем. Напротив, когда происходит много событий, каждое из них «продвигает» наш мозг вперед».

Ученые также заметили, как разные нейроны обрабатывали задание в разное время. Небольшие группы клеток мозга сотрудничали над задачей в течение нескольких повторений, прежде чем передать ее другой группе. Это объясняет, почему близкие по времени события трудно различить, но отдаленные ощущаются по-разному.

Так же исследование помогает лучше понять, как наш мозг организует воспоминания во временной последовательности и вспоминает события в разное относительное время. Хайман добавляет: «Это та часть мозга, которую мы используем для отслеживания, например, разговора во время ужина. Вы можете вспомнить темы в начале, во время десерта и в конце, но невозможно выделить отдельные предложения из памяти».

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Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Источник: Newatlas