Без прокола пальца: лазерный пластырь расскажет о состоянии здоровья во время диабета

Исследователи из Наньянского технологического университета, Сингапур (NTU Singapore) разработали инновационный лазерный пластырь, который может отслеживать важные показатели здоровья через пот человека. Эта инновация обещает неинвазивный и эффективный метод контроля состояния здоровья для пациентов с диабетом и других.

Человеческий пот содержит ценные биомаркеры, такие, как глюкоза, лактат и мочевина, которые могут предоставить важную информацию о различных состояниях здоровья. Традиционно пациенты с сахарным диабетом полагались на инвазивные методы, такие как анализ крови из пальца, чтобы контролировать уровень глюкозы в крови — процесс, который может быть болезненным и неудобным. Также доступны сенсорные устройства, но они имеют недостатки: высокую стоимость и дискомфорт от длительного ношения на коже.

Исследовательская группа NTU во главе с доцентом Чен Ю-Ченом из Школы электротехники и электронной инженерии (EEE) интегрировала микролазерную технологию в мягкую гидрогелевую пленку, создав гибкое и компактное сенсорное устройство, похожее на пластырь. Оно может быстро и точно определять уровень биомаркеров в поте и обеспечивать бесперебойный мониторинг состояния здоровья без инвазивных процедур.

Новое устройство команды NTU является частью плана NTU 2025 по внедрению передовых исследований на благо общества. Этот пластырь использует крошечные лазеры в каплях жидкого кристалла для выявления специфических маркеров здоровья. Разноцветные точки на пластыре представляют глюкозу, лактат и мочевину, что позволяет устройству контролировать все вещества одновременно.

Во время экспериментов вживую пластырь продемонстрировал удивительную чувствительность, выявляя крошечные изменения уровня биомаркеров размером до 0,001 мм, что в 100 раз лучше, чем существующие технологии. Эта точность позволяет точно отслеживать биомаркеры и дает подробную картину здоровья пользователя, охватывающую как низкие, так и высокие уровни.

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«Наше устройство способно обнаруживать как высокий, так и низкий диапазон уровней биомаркеров. Это особенно полезно для пациентов с сахарным диабетом, поскольку имеющиеся устройства мониторинга здоровья сосредоточены на отслеживании только высоких, а не аномальных или низких уровней глюкозы, которые указывают на другие осложнения здоровья», — говорит Ни Нинюань, кандидат Ph. D. и первый автор исследования.

Исследовательская группа стремится расширить возможности устройства, чтобы обнаруживать дополнительные вещества такие как лекарства и другие химические соединения, присутствующие в поте. Исследование подробно описано в журнале Analytical Chemistry.

Источники: NTU, Medical Exprress

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