Почти хэви-метал: сериал «Властелин колец» получил саундтрек Беара МакКрири и вокалиста Meshuggah

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Известный композитор Беар Мак-Крири представил композицию из саундтрека второго сезона сериала «Властелин колец», которая находится на грани хеви-метала.

Тяжелый рок и хэви-метал давно и часто пересекаются с творчеством Дж. Р. Р. Толкина. Властелин колец «Властелин колец» вдохновлял Black Sabbath, Rush, Led Zeppelin и многие другие группы. Сериал Amazon Prime «Властелин колец: Кольца власти» отдает должное этой связи с новым видео и синглом из саундтрека второго сезона.

В видео Беар МакКрири вдохновенно рассказывает о «The Ballad of Damrod» — «гимн» тролля холмов Дамрода, представленного в сериале. В композиции участвует легендарный барабанщик Джин Гоглан, который использует тарелки знаменитого барабанщика Rush Нила Пирта во время записи. «The Ballad of Damrod» также содержит вокал Йенса Кидмана из Meshuggah.

Композиция «The Ballad of Damrod» действительно напоминает «металл». Вероятно, она передает характер персонажа, в честь которого названа, и чей выход в сериале должна сопровождать. Отдельно песню можно послушать на Spotify, где она представлена синглом.

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Как сочетается музыкальная и визуальная часть сериала можно будет узнать с 29 августа, когда второй сезон выйдет на Amazon Prime.

Источник: Gizmodo

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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