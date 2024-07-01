Новости Кино 01.07.2024 в 21:47 comment views icon

Amazon толсто троллит: «Властелин колец: Кольца власти» покажет холмового тролля — официальное изображение

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Андрій Русанов

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Изображение холмового тролля (Hill-Troll) из второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» демонстрирует издание Empire. Продолжение представит многих новых для сериала героев и существ, как Том Бомбадил и Умертвия из романа «Властелин колец».

Грозного монстра зовут Дамрод, и шоураннер Патрик Маккей описывает его как «пожирателя костей дракона». Холмовой тролль, которого озвучит актер Бенджамин Уокер, сыграет ключевую роль в армии Адара в новом сезоне.

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Маккей говорит, что Дамрод, как ни парадоксально, на самом деле вдохновлен сериалом «Во все тяжкие» (Breaking Bad).

«Он был частично вдохновлен Майком Эрмантраутом из «Во все тяжкие» и «Лучше позвоните Солу», если вы посмотрите на то, как он двигается и на его непринужденное чувство силы».

Несмотря на то, что рецензии и реакция зрителей на «Властелин колец: Кольца власти» были неоднозначными, сериал довольно неплохо изобразил монстров Средиземья. Он практически начинается с того, что Галадриэль уничтожает снежного тролля, который идет в комплекте с пещерным троллем, воссозданным Питером Джексоном в трилогии «Властелин колец».

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