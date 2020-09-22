POCO X3 NFC официально выйдет в Украине по цене от 6 499 грн
Онлайн-маркетплейс «Алло» и бренд POCO представили в Украине новый смартфон – POCO X3 NFC. Модель оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 732G, графическим процессором Adreno 618 Elite Gaming, 6,67-дюймовым FullHD+ дисплеем с частотой обновления 120 Гц, стереодинамиками и аккумулятором 5160 мАч.
Кроме этого, в POCO X3 NFC используется четыре основные камеры: 64-мегапиксельная широкоугольная Sony IMX 682 с диафрагмой f/1.89 и размером пикселей 1,6 мкм; 13-мегапиксельная ультраширокоугольная с углом обзора 119°, диафрагмой f/2,2 и размер пикселя 1,0 мкм , 2-мегапиксельная макро и такой же датчик глубины. На передней панели смартфона расположена 20-мегапиксельная селфи-камера с диафрагмой f/2,2 и матрицей с пикселами размером 1,6 мкм.
Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт, с 0 до 100% его можно зарядить за 66 минут, а 30-минутная зарядка пополнит заряд батареи до 62%.
В продажу POCO X3 NFC в Украине поступит уже в октябре. Рекомендованная розничная цена смартфона составит 6499 грн за версию 6 + 64 ГБ и 6999 за версию 6 + 128 ГБ. Предзаказ стартовал с 22 сентября и для первых покупателей компания предлагает специальные цены: версия 6 + 64 ГБ по цене 5999 грн, а также версия 6 + 128 ГБ по цене 6499 грн. Первая партия аппарата будет эксклюзивом для интернет-магазина «Алло».
Полные технические характеристики модели выглядят следующим образом
|POCO X3 NFC
|Дисплей
6,67 «FullHD + LCD DotDisplay
20: 9, 2400×1080, 395ppi
Частота сенсорной дискретизации 240 Гц
Частота обновления: 120 Гц
Цветовая гамма: NTSC 84% (тип)
Коэффициент контрастности: 1500: 1 (тип)
Яркость: 450 нит (тип) / 380 нит (мин)
Сертификация TÜV Rheinland Low Blue Light
HDR10
|Цвет
|Shadow Gray, Cobalt Blue
|Размеры
|165,3 мм × 76,8 мм × 9,4 мм, 215 г
|Поддержка сети
|Поддержка двух SIM-карт в режиме ожидания
|Процессор
Qualcomm Snapdragon 732G
— ЦП Kryo 470
— ГП Adreno 618 с избранными функциями Elite Gaming
|Память
ОЗУ: LPDDR4X
ПЗУ: UFS 2.1
|Система охлаждения
|Технология LiquidCool 1.0 Plus — увеличена медная тепловая трубка + несколько слоев графита
|Основная камера
Квадрокамера 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп
● 64 Мп основная широкоугольная камера:
● 13 Мп ультраширокоугольная камера: угол обзора 119°, ƒ/2,2, 1,0μm
● 2 Мп макросенсор: ƒ/2,4, 1,75μm, 4 см
● 2 Мп датчик глубины: ƒ/2,4, 1,75μm
Видеозапись: до 4K 30 кадров/с
AI Skyscaping 3.0, Ночной режим, ShootSteady video, режим Vlog
|Фронтальная камера
20 -мегапиксельная фронтальная камера
ƒ/2,2, 1,6μm 4-в-1 Super Pixel
|Подключения
|NFC, ИК-бластер
|Безопасность
|Датчик отпечатков пальцев на боковой грани
|Аккумулятор
и зарядка
Батарея высокой емкости 5160 мАч
Быстрая зарядка 33 Вт
Зарядное устройство 33 Вт в комплекте
USB Type-C
|Аудио
Двойные стереодинамики:
– верхний динамик 1012 (эквивалент 4 см3), открытая звуковая камера
– нижний динамик 1216 (эквивалент 1 см3)
Максимальная амплитуда вибрации динамика 0,5 мм
Сертификация Hi-Res аудио
Разъём 3,5 мм для наушников
|Вибромотор
|Линейный вибромотор на оси Z
|Система
|MIUI 12 для POCO на базе Android 10
|Варианты памяти
6 ГБ + 64 ГБ
6 ГБ + 128 ГБ