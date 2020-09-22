POCO X3 NFC официально выйдет в Украине по цене от 6 499 грн

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Онлайн-маркетплейс «Алло» и бренд POCO представили в Украине новый смартфон – POCO X3 NFC. Модель оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 732G, графическим процессором Adreno 618 Elite Gaming, 6,67-дюймовым FullHD+ дисплеем с частотой обновления 120 Гц, стереодинамиками и аккумулятором 5160 мАч.

Кроме этого, в POCO X3 NFC используется четыре основные камеры: 64-мегапиксельная широкоугольная Sony IMX 682 с диафрагмой f/1.89 и размером пикселей 1,6 мкм; 13-мегапиксельная ультраширокоугольная с углом обзора 119°, диафрагмой f/2,2 и размер пикселя 1,0 мкм , 2-мегапиксельная макро и такой же датчик глубины. На передней панели смартфона расположена 20-мегапиксельная селфи-камера с диафрагмой f/2,2 и матрицей с пикселами размером 1,6 мкм.

Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт, с 0 до 100% его можно зарядить за 66 минут, а 30-минутная зарядка пополнит заряд батареи до 62%.

В продажу POCO X3 NFC в Украине поступит уже в октябре. Рекомендованная розничная цена смартфона составит 6499 грн за версию 6 + 64 ГБ и 6999 за версию 6 + 128 ГБ. Предзаказ стартовал с 22 сентября и для первых покупателей компания предлагает специальные цены: версия 6 + 64 ГБ по цене 5999 грн, а также версия 6 + 128 ГБ по цене 6499 грн. Первая партия аппарата будет эксклюзивом для интернет-магазина «Алло».

Полные технические характеристики модели выглядят следующим образом