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POCO X3 NFC официально выйдет в Украине по цене от 6 499 грн

POCO X3 NFC официально выйдет в Украине по цене от 6 499 грн

POCO X3 NFC официально выйдет в Украине по цене от 6 499 грн


Онлайн-маркетплейс «Алло» и бренд POCO представили в Украине новый смартфон – POCO X3 NFC. Модель оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 732G, графическим процессором Adreno 618 Elite Gaming, 6,67-дюймовым FullHD+ дисплеем с частотой обновления 120 Гц, стереодинамиками и аккумулятором 5160 мАч.

Кроме этого, в POCO X3 NFC используется четыре основные камеры: 64-мегапиксельная широкоугольная Sony IMX 682 с диафрагмой f/1.89 и размером пикселей 1,6 мкм; 13-мегапиксельная ультраширокоугольная с углом обзора 119°, диафрагмой f/2,2 и размер пикселя 1,0 мкм , 2-мегапиксельная макро и такой же датчик глубины. На передней панели смартфона расположена 20-мегапиксельная селфи-камера с диафрагмой f/2,2 и матрицей с пикселами размером 1,6 мкм.

POCO X3 NFC

Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт, с 0 до 100% его можно зарядить за 66 минут, а 30-минутная зарядка пополнит заряд батареи до 62%.

В продажу POCO X3 NFC в Украине поступит уже в октябре. Рекомендованная розничная цена смартфона составит 6499 грн за версию 6 + 64 ГБ и 6999 за версию 6 + 128 ГБ. Предзаказ стартовал с 22 сентября и для первых покупателей компания предлагает специальные цены: версия 6 + 64 ГБ по цене 5999 грн, а также версия 6 + 128 ГБ по цене 6499 грн. Первая партия аппарата будет эксклюзивом для интернет-магазина «Алло».

Полные технические характеристики модели выглядят следующим образом

 POCO X3 NFC
Дисплей

6,67 «FullHD + LCD DotDisplay

20: 9, 2400×1080, 395ppi

Частота сенсорной дискретизации 240 Гц

Частота обновления: 120 Гц

Цветовая гамма: NTSC 84% (тип)

Коэффициент контрастности: 1500: 1 (тип)

Яркость: 450 нит (тип) / 380 нит (мин)

Сертификация TÜV Rheinland Low Blue Light

HDR10

ЦветShadow Gray, Cobalt Blue
Размеры165,3 мм × 76,8 мм × 9,4 мм, 215 г
Поддержка сетиПоддержка двух SIM-карт в режиме ожидания
Процессор

Qualcomm Snapdragon 732G

— ЦП Kryo 470

— ГП Adreno 618 с избранными функциями Elite Gaming

Память

ОЗУ: LPDDR4X

ПЗУ: UFS 2.1

Система охлажденияТехнология LiquidCool 1.0 Plus — увеличена медная тепловая трубка + несколько слоев графита
Основная камера

Квадрокамера 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп

●       64 Мп основная широкоугольная камера:
Sony IMX682, 1/1,73 «, ƒ/1,89, 1,6μm 4 -в-1 Super Pixel, 6P объектив, PDAF

●       13 Мп ультраширокоугольная камера: угол обзора 119°, ƒ/2,2, 1,0μm

●       2 Мп макросенсор: ƒ/2,4, 1,75μm, 4 см

●       2 Мп датчик глубины: ƒ/2,4, 1,75μm

Видеозапись: до 4K 30 кадров/с

AI Skyscaping 3.0, Ночной режим, ShootSteady video, режим Vlog

Фронтальная камера

20 -мегапиксельная фронтальная камера

ƒ/2,2, 1,6μm 4-в-1 Super Pixel

ПодключенияNFC, ИК-бластер
БезопасностьДатчик отпечатков пальцев на боковой грани
Аккумулятор
и зарядка

Батарея высокой емкости 5160 мАч

Быстрая зарядка 33 Вт

Зарядное устройство 33 Вт в комплекте

USB Type-C

Аудио

Двойные стереодинамики:

– верхний динамик 1012 (эквивалент 4 см3), открытая звуковая камера

– нижний динамик 1216 (эквивалент 1 см3)

Максимальная амплитуда вибрации динамика 0,5 мм

Сертификация Hi-Res аудио

Разъём 3,5 мм для наушников

ВибромоторЛинейный вибромотор на оси Z
СистемаMIUI 12 для POCO на базе Android 10
Варианты памяти

6 ГБ + 64 ГБ

6 ГБ + 128 ГБ

 

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