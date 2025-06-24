Подержанные Switch 2 массово продают онлайн — но «забывают» уточнить о блокировке

Официально рынок б/у Nintendo Switch 2 — сплошное безумие. Предприимчивые пользователи начали продавать б/у консоли, но «случайно» не указывают бан.

По прошествии трех недель с момента релиза в интернете появляются заманчивые предложения купить подержанный Switch 2 или картриджи. Но Nintendo создала немало преград для будущих перепродаж портативной консоли, потому что теперь обмануть покупателя стало еще проще. И вот первые пострадавшие уже дали о себе знать.

Больше всего проблем с теми, кто «мухлюет» с картриджами MiG Flash. Пользователи привыкли, что сторонними картриджами со слотом для microSD можно запускать игры из ПЗУ-файлов. Однако японская компания четко предупредила фанатов: если хочешь пользоваться MiG Flash — получишь пожизненный бан. Без обжалований.

Один из пользователей Reddit пожаловался, что ему смогли продать комплект Mario Kart в Walmart со скидкой $50. Устройством уже пользовались: код на игру был активирован, коробка — открыта. Но после первого запуска он увидел ошибку 2124-4508, что означает полную блокировку консоли для онлайна. Даже сброс к заводским настройкам не помог, поддержка Nintendo — тоже.

«К счастью, что в моем Walmart приняли возврат без проблем, но все же… Я желаю яркой двойной гонореи ничтожным убл*дкам, которые это сделали», — пишет пользователь.

Ему повезло получить средства обратно, потому что он приобрел товар в официальном магазине. Кстати, почему ритейлер не проверил исправность устройства хороший вопрос. Однако, как видим, даже официальные магазины не гарантируют того, что ваша консоль не окажется заблокированной. А теперь представим тех, кто будет покупать Switch 2 / картридж на Olx, Telegram-каналах или бог знает где еще — непаханное поле для мошенников или «самых умных».

Поэтому Nintendo призывает тщательно проверять консоль перед покупкой, особенно если она уже была в употреблении. Отдельно советуем искать б/у консоли, что продают без предоплаты, чтобы потом не писать продавцу, который вас уже заблокировал. Но глядя на кейс пользователя выше — вас могут подставить даже с игрой. Поэтому будьте осторожны, иначе можно остаться с новой Switch 2 — но без обновлений системы, патчей для игры и всех возможностей онлайн.

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Источник: Notebookcheck