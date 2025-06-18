Переход на Nintendo Switch 2 — фанат потерял 20-летнюю коллекцию монстров Pokémon Scarlet

Фанат Pokémon приобрел Nintendo Switch 2 и перенес свою «золотую коллекцию» сейвов — и теперь у него ни сейвов за более чем 20 лет, ни покемонов, ни желания играть.

Проблема в том, что технически перенос сохранений прошел без каких-либо сложностей. Но когда геймер открыл игру на консоли, Pokémon Scarlet запустилась с нуля. Она сразу перешла на выбор языка и предложила создать нового персонажа, что означает, что файл сохранения просто исчез.

«Я ничего не могу сделать. Я даже не знаю, хочу ли я еще играть», — написавший пользователь под ником ThatOtaku26.

Для игрока наиболее болезненной потеря стала из-за того, что в Scarlet хранились покемоны, которых он переносил через поколения еще из игр Leaf Green и Diamond. По его словам, хотя все остальные игровые данные остались невредимыми, именно Scarlet — с самыми дорогими и наиболее часто используемыми монстрами — исчезла полностью.

«У меня там были монстры с моей оригинальной Game Boy Advance до текущей. Буквально 20 лет данных», — объяснил он. «Те, о которых я больше всего заботился и которые я использовал чаще всего, — все исчезли».

По его словам, речь идет о более 1000 часов игрового времени, потраченного на развитие и уход за своей командой. Большинство комментаторов в теме на Reddit согласились: это не похоже на ошибку пользователя. У других игроков также были случаи потери сейвов после переноса с одной консоли на другую, даже если процесс завершался без всяких предупреждений.

Случай высвечивает проблему резервного копирования, в частности игр на Switch. Например, Pokémon Scarlet не поддерживает облачное хранение, поэтому — единственный вариант обезопасить данные — регулярно использовать Pokémon Home. Это отдельный облачный сервис Nintendo для Switch и мобильных устройств, созданный для централизованного хранения всех покемонов из разных игр. Почему фанат с 20-летним стажем не пользовался приложением вопрос хороший, но спрашивать поздно. По крайней мере его консоль не заблокировали после проверки картриджами MiG Flash.

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Источник: Toms Hardware