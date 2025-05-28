Первая Nintendo Switch 2 попала к пользователю — но она не запускается

Первую Nintendo Switch 2 уже получил один из пользователей — правда до 5 июня это просто «кирпич».

На YouTube появилось видео с распаковкой коробки с новой консолью. В ролике видно саму Nintendo Switch 2, завернутую в пластиковую упаковку — и ничего больше. Конечно «длинные щупальца» Nintendo (на самом деле антипиратская фирма Web Capio) быстро активизировались — видео мгновенно заблокировали из-за жалобы на нарушение авторских прав. Но его успели сохранить.

Запись длилась всего 8 секунд и была загружена пользователем по имени Али Альмарзуки. Сам автор утверждал, что устройство не работает без патча первого дня, который станет доступным только в день релиза. Появляется вопрос, не фейк ли это? Возможно, но тогда он слишком качественный.

Правдивость слов Али Альмарзуки подкрепляет Wario64 (известный в X/Twitter благодаря постам о скидках). К нему обратился другой пользователь, который тоже получил Nintendo Switch 2. Он показал фото и рассказал, что попытался запустить игру для первой Switch, но получил сообщение: «Пожалуйста, подключитесь к Интернету и обновите свою систему». То есть даже игры с предыдущей Switch не работают без обновления.

Наверное, пользователи думали, что победили, когда получили консоль до релиза, но нет. Ближайшую неделю они смогут ею только любоваться и не будет никаких утечек о геймплее на ней. И хотя новые сплетни выглядят довольно убедительно, все еще есть шанс, что это продуманный фейк. Проверить это будет проще, когда появится распаковка с полным циклом: и само устройство, и запуск, и, желательно, системное сообщение об апдейте.

До официального релиза 5 июня мы ориентируемся на саму Nintendo, которая уже рассказала несколько подробностей. Например, Mario Kart World уже был запущен на новой системе, как и проверяли Cyberpunk 2077. А еще компания поделилась условиями использования GameChat — чтобы им пользоваться, придется подтвердить номер телефона. Некоторые игры для старой Switch получат бесплатное улучшение производительности, но полный список будет позже, потому что портировать все не смогут.

Напомним, что цена Nintendo Switch 2 составит 469€, а автономность — всего 2-6 часов. В обширном списке характеристик упоминается «специальный процессор от NVIDIA», хотя его точное название отсутствует. Также пользователи проанализировали производительность будущей консоли.

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Источник: IGN