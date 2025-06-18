Nintendo уже пожизненно блокирует Switch 2 — за картриджи MiG Flash, даже с легальными играми

Nintendo начала пожизненные баны консоли Switch 2 за использование устройства, которое позволяет запускать игры с microSD — картриджа MiG Flash.

Бан не отменяется, даже если игроки использовали только собственные легальные копии игр (дампы), заметили пользователи Reddit и X (Twitter). В одной из жалоб написали, что тестирование легальных дампов MiG Flash на Switch 2 привело к блокировке. Как следствие, заблокированные консоли больше не могут подключаться к eShop, облачным сохранениям или YouTube.

Для тех, кто не в теме: картридж MiG Flash (ранее известный как MiG Switch) позволяет запускать игры с microSD, сохраняя несколько копий сразу. Устройство имитирует официальный картридж и позволяет удобно переключаться между играми с помощью кнопки. Его позиционировали как аксессуар для разработчиков или резервного копирования. Но на самом деле фактически большинство пользователей используют его для игры в ROM-файлы — сброшенные самостоятельно или полученные у других игроков.

Даже если игрок создает собственные резервные копии игр с оригинальных картриджей и соблюдает требования (например, использует файлы с правильными сертификатами и идентификаторами), Nintendo все равно может заблокировать доступ к онлайн-функциям. Компания не делает исключений. И на самом деле странно было бы не ожидать такого результата после обновление соглашения по пользованию.

Особенно агрессивной оказалась новая консоль Switch 2. Некоторые пользователи получили код ошибки 2134-4508 — это сигнал о постоянной блокировке доступа консоли к любым онлайн-функциям. Хотя учетная запись остается в силе и может быть перенесена, сама консоль фактически отрезана от сервисов Nintendo.

My Switch 2 test has been banned, after using the mig switch with perfectly legal dumps of my own cartridges, so it would seem that Nintendo can detect something

Similar reports on reddit are starting to come in.https://t.co/nbPMlRWSaPhttps://t.co/3eq6dkbFMi

I strongly… pic.twitter.com/btzjQYJzE4 — SwitchTools (@SwitchTools) June 16, 2025

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Ютубер Scattered Brain в своем видео показал, что после блокировки невозможно отсоединить учетную запись или сбросить настройки, поскольку это требует соединения с Интернетом. После полного сброса Switch 2 больше не дает войти ни в один аккаунт.

Производители MiG Flash пытаются отмежеваться от пиратства, но ситуация не так проста. Пока не подтверждено, что именно стало причиной банов: обновление прошивки MiG или Nintendo нашла новый способ идентификации неофициальных картриджей. Есть вероятность, что запреты могли быть вызваны только новой версией прошивки от MiG. Даже если так, то шансов на восстановление заблокированных консолей мало.

На момент публикации Switch 2 доступна всего две недели, поэтому пользователи тестируют консоль в различных аспектах. Например, ютубер избивал Switch 2 разводным ключом, а другой разбирал компоненты под микроскопом. Также можем посоветовать не снимать защитную пленку с экрана, если не планировали разбить его чем-то для видео. И возвращаясь к основной теме, владельцы, которые столкнулись с блокировкой, могут остаться без онлайн-функций на годы — ведь Nintendo редко обновляет свои платформы. Реалистичный вариант для таких игроков вернуться в экосистему Nintendo — заново потратить €469.

Источник: Toms Hardware