Nintendo уже пожизненно блокирует Switch 2 — за картриджи MiG Flash, даже с легальными играми

Nintendo начала пожизненные баны консоли Switch 2 за использование устройства, которое позволяет запускать игры с microSD — картриджа MiG Flash.

Бан не отменяется, даже если игроки использовали только собственные легальные копии игр (дампы), заметили пользователи Reddit и X (Twitter). В одной из жалоб написали, что тестирование легальных дампов MiG Flash на Switch 2 привело к блокировке. Как следствие, заблокированные консоли больше не могут подключаться к eShop, облачным сохранениям или YouTube.

Для тех, кто не в теме: картридж MiG Flash (ранее известный как MiG Switch) позволяет запускать игры с microSD, сохраняя несколько копий сразу. Устройство имитирует официальный картридж и позволяет удобно переключаться между играми с помощью кнопки. Его позиционировали как аксессуар для разработчиков или резервного копирования. Но на самом деле фактически большинство пользователей используют его для игры в ROM-файлы — сброшенные самостоятельно или полученные у других игроков.

Даже если игрок создает собственные резервные копии игр с оригинальных картриджей и соблюдает требования (например, использует файлы с правильными сертификатами и идентификаторами), Nintendo все равно может заблокировать доступ к онлайн-функциям. Компания не делает исключений. И на самом деле странно было бы не ожидать такого результата после обновление соглашения по пользованию.

Особенно агрессивной оказалась новая консоль Switch 2. Некоторые пользователи получили код ошибки 2134-4508 — это сигнал о постоянной блокировке доступа консоли к любым онлайн-функциям. Хотя учетная запись остается в силе и может быть перенесена, сама консоль фактически отрезана от сервисов Nintendo.

My Switch 2 test has been banned, after using the mig switch with perfectly legal dumps of my own cartridges, so it would seem that Nintendo can detect something

Similar reports on reddit are starting to come in.https://t.co/nbPMlRWSaPhttps://t.co/3eq6dkbFMi

I strongly… pic.twitter.com/btzjQYJzE4

— SwitchTools (@SwitchTools) June 16, 2025