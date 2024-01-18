Подписчики Telegram Premium теперь могут ограничить получение сообщений — только «Контакты и другие Premium‎»

Сообщается, что ограничение отменяется, если вы отправите хотя бы одно сообщение в чат с ограниченным номером.

Telegram обновился до версии 10.6.1 и среди прочего предложил возможность ограничения получения личных сообщений для подписчиков Telegram Premium (для выбора доступны опции «Все» или «Контакты и другие Premium»).

Активировать настройки можно в разделе «Конфиденциальность и безопасность» — «Сообщения»:

Среди других функций — одноразовые голосовые и видеосообщения, а также возможность приостановить запись аудио или видео.

Telegram запустил платную подписку в середине июня 2022 года, а в начале января 2023-го количество подписчиков превысило 5 миллионов пользователей (ранее Дуров прогнозировал, что для того, чтобы покрыть все расходы на премиум, необходимо минимум 20 млн).

В настоящее время стоимость премиальной подписки на Telegram в Украине составляет $2,49 в месяц за годовой пакет, и $3,99, если платить помесячно. Среди доступных функций публикация неограниченного количества историй, неограниченное хранилище для чатов и медиа, удвоение лимитов на каналы, папки, закрепленные чаты и т.д., преобразование голосового сообщения в текст, анимированные эмоджи и т.д.