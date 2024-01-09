Количество пользователей Telegram Premium превысило 5 млн — за месяц мессенджер Дурова привлек еще 1 млн на премиум

Обновлено [9 января 16:10]: Количество подписчиков Telegram Premium превысило 5 миллионов пользователей, сообщил лично основатель популярного мессенджера Павел Дуров, который, как известно, «нерусский» (объяснение — здесь).

С одной стороны, это далеко не 20 млн, которые Дуров ранее назвал минимально необходимым количеством для покрытия всех расходов премиум Telegram, с другой — от 4 млн до 5 млн премиум-подписчиков мессенджер прыгнул за месяц, а путь к этим самым 4 млн занял полтора года. Иными словами, темпы роста подписчиков Telegram Premium значительно ускорились.

На днях представитель Telegram заявил, что в россии у компании нет никаких активов и не знает, почему в этой самой россии внезапно аннулировали все штрафы, которые ранее наложили местные суды страны-террориста. Что интересно, штрафы, наложенные российскими судами на Google и YouTube, принадлежащие Alphabet, Meta, TikTok также были оплачены, поскольку все перечисленные компании таинственно пропали из госреестра должников после обновления записей в начале года.

Оригинальный текст новости от 8 декабря: Количество подписчиков Telegram Premium превысило 4 млн за полтора года после запуска

Telegram запустил платную подписку в середине июня 2022 года, а сейчас стало известно, что количество премиумподписчиков превысило 4 млн — в прошлый раз мессенджер делился статистикой в ​​декабре 2022-го, когда их количество перевалило за первый миллион.

Достижением поделился лично основатель Telegram Павел Дуров. Он особо отметил, что Telegram Premium — наиболее успешная и быстрорастущая платная подписка в истории среди всех мессенджеров.

Количество подписчиков Premium удвоилось всего за 5 месяцев и увеличилось в четыре раза за последние 12 месяцев. Сегодня она превысила 4 миллиона пользователей. Благодарим всех, кто подписался на Premium!

Летом в Telegram появились Stories , а запуск функции, которую Instagram позаимствовала у Snapchat, посвятили 10-й годовщине мессенджера. С начала войны популярность Telegram в Украине значительно увеличилась и до сих пор остается феноменально популярным средством общения и одной из основных медиаплатформ для распространения новостей.

При запуске подписки Дуров рассказывал , что для покрытия всех расходов премиум Telegram должны купить 2,5-3% пользователей — в то время мессенджером ежемесячно пользовалось 700 млн (в июле активная аудитория превысила 800 млн ), а 2,5% соответствовало 17, 5 млн (3% — 21 млн).

Насколько вообще безопасен Telegram

Вопрос опасности Telegram и других соцсетей, особенно для военных, поднимался и обсуждался за последнее время несколько раз, в том числе и на высших государственных уровнях — в конце сентября 2023 года Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины вместе с профильными ведомствами начал активное рассмотрение вопроса по регулированию мессенджера Telegram. В основном это связано с распространением на платформе пропаганды и вражды, а также использованием его россиянами для распространения своих нарративов.

Также Telegram критикуется за отсутствие сквозного шифрования в обычных чатах (оно только в «секретных чатах» и звонках). В начале 2023 года соучредитель Petcube Ярослав Ажнюк опубликовал колонку в издании «Украинская правда» и The Kyiv Independent под названием «Почему Украина не ограничивает использование российского Telegram?». В ней он изложил семь пунктов, чему не стоит доверять Telegram, и процитировал Буданова, который якобы сказал, что «у фсб, и только у них, есть ключи к Telegram». Никаких прямых доказательств этим утверждением так и не нашлось, а Telegram в официальном опровержении слов отметили, что большинство аргументов Ажнюка базируются на статье Wired (в нем говорится, что штатные инструменты Telegram позволяют следить за действиями пользователей, а российские спецслужбы могут иметь доступ даже к закрытым чатам), которая была опубликована в феврале этого года и «содержит более 50 ошибок». К этому материалу также есть много вопросов (многие субъективные допущения без всяких фактов, которые бы эти суждения подкрепляли).

Остается вспомнить, что Павел Дуров — эмиратский программист российского происхождения, который очень не любит, когда его называют русским , но никогда прямо публично не называл рф агрессором и государством-террористом, развязавшим войну с одной целью — геноцидом украинцев. Также он один из создателей и бывший генеральный директор российской соцсети вконтакте, которую в Украине запретили и заблокировали еще в 2017 году.

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