Подросток из Массачусетса погиб после того, как поел сверхострых чипсов – из-за спазма артерий в мозгу

14-летний Харрис Волоба из Массачусетса погиб в прошлую пятницу – через несколько часов после того, как съел чипсы, приправленные двумя острейшими перцами в мире.

В тот день его мать Лоис срочно прибыла в школу после звонка медсестры и забрала домой сына, который держался за живот. Через два часа он потерял сознание, а после госпитализации в больницу – умер.

Острый челлендж

Подросток сказал матери, что съел чипсы Paqui, если точнее, Paqui One Chip Challenge 2023 года. Это большой снек, завернутый в пакет из фольги и упакованный в коробку в форме гроба, украшенного черепом и змеями. На ней есть текст с челленджем, который побуждает съесть снек сразу и «ждать как можно дольше, прежде чем выпить что-то или съесть» — и, конечно, публиковать реакцию в социальных сетях.

Лоис Волоба считает, что именно эти чипсы привели к гибели ее сына, у которого не было диагностировано никаких известных заболеваний.

«Я просто хочу, чтобы родители знали, что это опасно», — сказал Волоба The New York Times. «Их нужно полностью исключить с рынка».

В четверг производитель чипсов Paqui – Amplify Snack Brands, дочерняя компания Hershey Company – объявил, что убирает потенциально смертельные чипсы с прилавков.

На упаковке, говорят в компании, было четкое предупреждение о том, что снеки «не предназначаются для детей или людей, чувствительных к острой пище или с пищевой аллергией, беременных или имеющих проблемы со здоровьем».

«Мы наблюдаем увеличение количества людей, которые не обращают внимания на эти оговорки», — говорится в заявлении. «В результате, несмотря на то, что продукт продолжает соответствовать стандартам безопасности пищевых продуктов, мы активно работаем с нашими розничными торговцами, чтобы удалить его с полок».

Официальная причина смерти парня еще не установлена. Будет проведено вскрытие, однако результаты могут обнародовать только через 12 недель.

В то же время трагический случай еще раз напоминает о тревожном количестве медицинских отчетов, свидетельствующих о том, что погоня за острыми ощущениями в пище становится все более опасной, а иногда и смертельной.

Чипсы Paqui были приправлены Carolina Reaper, который считается острейшим перцем в мире, и перцем Naga Viper, который был острейшим перцем в 2011 году, а сейчас просто входит в десятку самых острых.

Да, здесь есть свой рейтинг, и производители перцев делают все возможное, чтобы попасть в него, выводя все более острые и острые виды. В 2007 году Ghost Pepper был лидером, но в 2011 году его потеснили ряд новых гибридов, включая Infinity Chili, перец Naga Viper и перец Trinidad Scorpion Butch T. Затем, в 2013 году, появилась Carolina Reaper, которую до сих пор не сдвинули с первого места, что может и к лучшему.

Содержимое капсаицина, соединения, которое придает перцу острый вкус, можно измерить по шкале Сковилла (SHU). Перец Carolina Reaper может похвастаться 2 200 000 SHU (для справки: острота Naga Jolokia или перца-призрака составляет 1 000 000 SHU, а перца Халапеньо – 3500 SHU).

Другие «острые» трагедии

Такую экстремально острую пищу связывают с серьезными проблемами для здоровья.

В 2020 году врачи из Миссисипи сообщили, что у здорового 15-летнего подростка в течение нескольких дней начались сильные головные боли после того, как он съел перец Carolina Reaper. Через шесть дней врачи обнаружили, что его артериальное давление подскочило, а артерии в головном мозге спазмировались, ограничивая кровообращение, что привело к отеку и инфаркту. У парня диагностировали обратимый церебральный вазоконстрикторный синдром (ОЦВС) после приема перца. После лечения он полностью поправился.

В 2018 году врачи в Нью-Йорке сообщили о болезни 34-летнего мужчины, съевшего перец во время соревнования по поеданию перца. В последующие дни у него развилась сильная боль в шее и голове, а сканирование впоследствии показало неожиданное сужение артерий в его мозге. Этот пациент тоже поправился после лечения.

В 2012 году в Турции здоровый 25-летний мужчина перенес сердечный приступ после приема таблеток для похудения с кайенским перцем. Результаты анализов показали, что причиной инфаркта стали спазмы коронарных артерий.

Непонятно, как уровень капсаицина в чипсах Paqui сравнивается с уровнем капсаицина в таблетках для похудения, и стандартизованы ли уровни остроты для каждого отдельного снека.

Доктор Питер Чай, адъюнкт-профессор экстренной медицины и медицинской токсикологии в женской больнице Бостона, сказал Associated Press, что капсаицин сам по себе может быть смертельным.

«Возможно, употребление этих чипсов с высокой концентрацией капсаицина может привести к смерти», — сказал Чай. «Это действительно будет зависеть от количества капсаицина, которому подвергся человек. В высоких дозах это может привести к летальной аритмии или необратимому поражению сердца».

Источник: Ars Technica