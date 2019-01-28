«Поездам Hyperloop в Украине быть»: Национальная академия наук положительно оценила проект HypeUA, но не спешите радоваться

Чуть больше месяца назад компания Илона Маска The Boring Company представила прототип тоннеля для высокоскоростной системы подземного общественного транспорта нового поколения. Да, пока он не очень похож на то, что нам обещали изначально, но тут важно понимать — это тестовый прототип для дальнейшей проработки идей и последующего перехода к реализации более технологически сложной концепции вакуумных поездов Hyperloop. Параллельно с Илоном Маском над реализацией технологий вакуумных поездов и выстраиванием планов строительства линий этого футуристического транспорта продолжает работать Министерство инфраструктуры Украины в рамках небезызвестного проекта HypeUA. О фактическом строительстве тестового трека Hyperloop в Украине по-прежнему говорить рано, но на бумаге есть определенный сдвиг.

В настоящее время Национальная академия наук Украины (НАНУ) дала научную оценку проекта высокоскоростной транспортной системы Hyperloop, подтвердив перспективность его строительства. Напомним, что получение одобрения соответствующих органов и оценки со стороны участников проекта изначально было указано первой и трех основных стадий развития проекта. Справедливости ради, эту оценку НАНУ должна была дать еще до конца 2018 года.

В рамках соответствующей презентации НАНУ в минувшую пятницу, где присутствовали представители компаний-партнеров проекта HypeUA (Агентство развития Днепра, Платформа развития инноваций, Инновационный парк UNIT.City, ГП ПО «Южмаш», Украинский институт будущего, «Хемфри Инжиниринг», Каховский завод электросварочного оборудования, «Укроборонпром»), были озвучены первые шаги, которые должны стать отправной точкой на пути воплощения проекта в реальность. В частности, это аналитика пассажиропотоков, оценка промышленного потенциала Украины и проведения международных конкурсов Hyperloop с целью поддержки и развития инновационных разработок. Как и прежде, никакой дорожной карты с конкретными шагами и сроками нет. Судя по всему, нет и хоть какого-нибудь технико-экономического обоснования проекта. Но это не мешает ученым уже сейчас с уверенностью заявлять о высоких шансах на успех HypeUA с оглядкой на широкие производственные мощности, инвестиционные возможности и управленческие преимущества.

В НАНУ заявляют, что Hyperloop может не только стать новым самостоятельным видом транспорта в Украине, но и побудить развитие сопутствующих отраслей.

Следующим этапом должно стать строительство некоего тестового участка в Днепре. Как мы уже сообщали ранее, этот участок должен стать частью индустриального парка Innovation Forpost на Слобожанском проспекте, проекта Агентства развития Днепра. Но пока нет даже рендеров, которые могли бы дать хотя бы малейшее представление о том, что конкретно будет представлять собой этот тестовый участок. К тому же, изначально оговаривалось, что строительство тестового трека возможно только при условии внешних инвестиций. Но, судя по всему, желающих вложить деньги в этот перспективный, согласно научному обоснованию НАНУ, проект пока не нашлось. По крайней мере, на эту мысль наталкивает молчание Министерства инфраструктуры Украины касательно инвесторов и судьбы Цента транспортных инноваций HypeUA, который изначально планировали открыть еще в прошлом году. В общем, пока все остается достаточно туманно и никакой уверенности вся эта инициатива не вызывает. Впрочем, Омелян ранее говорил про 5-10 лет в качестве предполагаемых сроков запуска в Украине поездов Hyperloop, так что время еще есть.

Источник: Министерство инфраструктуры Украины