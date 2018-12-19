Илон Маск открыл испытательный туннель под Лос-Анджелесом и показал, как электромобиль Tesla превращается в рельсовый поезд для скоростных поездок по подземным туннелям The Boring Company

Как и было запланировано, сегодня The Boring Company Илона Маска провела специальное мероприятие, посвященное торжественному открытию скоростного туннеля под Лос-Анджелесом протяженностью около 1800 метров, проходящим под улицей 120th Street в Хоторне, Лос-Анджелес. Этот туннель, обошедшийся примерно в $10 млн, The Boring Company планирует использовать для демонстрации концепции скоростной подземной транспортной системы, призванной решить проблему пробок на дорогах.

В рамках презентации был показан электромобиль Tesla Model X, оснащенный специальным оборудованием для перемещения по боковым рельсам туннеля. На каждом конце туннеля установлено по подъемнику для возвращения машины обратно на дороги.

Что же касается дополнительного оснащения, которое превращает автомобиль Tesla в рельсовый поезд. Это просто набор выдвижных колес, которые стабилизируют положение машины на протяжении всего путешествия через туннель своим ходом. Общаясь с журналистами, Илон Маск отметил, что это нехитрое приспособление может использоваться не только с электромобилями Tesla и компания планирует продавать его отдельно за $200-$300.

This can be applied to any autonomous, electric vehicle, not just Tesla — Elon Musk (@elonmusk) December 19, 2018

Кстати говоря, изначально в компании хотели использовать для перемещения машины специальные автономные платформы, но в итоге отказались от этой идеи ввиду сложности ее реализации.

Журналистам, которые пришли на открытие туннеля, The Boring Company организовала тестовую поездку. Обозреватели Electrek заявили, что дорога оказалась «на удивление ухабистой», а CNN отметили, что большую часть они ехали на скорости около 56 км/ч.

The demo ride takes you in *same* car on road, down elevator, zips through tunnel using guide wheels, up elevator at destination & then drives on normal roads back to start — Elon Musk (@elonmusk) December 19, 2018

Илон Маск, выступая перед журналистами, охарактеризовал проект как «систему скоростных подземных дорог», заявив, что скорость передвижения по этим туннелям может достигать 240 км/ч. Посредством сети таких вот подземных туннелей Илон Маск хочет раз и навсегда решить проблему трафика на дорогах — машина погружается в туннель в одном месте, а затем покидает его в другом конце города, преодолевая путь под землей на скорости, которая в несколько раз превышает максимально дозволенную скорость движения по обычным дорогам. Мы много писали о самой концепции в наших предыдущий новостях, и сейчас The Boring Company уже подписала несколько контрактов на строительство туннелей для развертывания коммерческих транспортных систем, по которым наряду с платформами для автомобилей будут перемещаться беспилотные электробусы, рассчитанные на перевозку пассажиров и велосипедистов. Кому интересно, могут найти эти материалы по тегам The Boring Company и Loop.

Маск еще раз повторил, что в будущем рассчитывает соединить линии Loop с более технологически сложными ветками Hyperloop для вакуумных поездов, которые могут передвигаться со скоростью до 1000 км/ч. Но каким образом он планирует это сделать нам предстоит узнать в какой-то момент в будущем.

Пока нет подробной информации касательно того, как будут проводиться тестовые демонстрационные поездки для обычных людей. Ранее Маск обещал, что в первый день открытия туннеля проезд будет бесплатным, а со следующего дня цена за проезд вырастет до одного доллара, предупреждая, что эта цена не окончательная и может измениться.

Источник: Boring Company, TechCrunch, Electrek, CNN