Илон Маск открыл испытательный туннель под Лос-Анджелесом и показал, как электромобиль Tesla превращается в рельсовый поезд для скоростных поездок по подземным туннелям The Boring Company

Как и было запланировано, сегодня The Boring Company Илона Маска провела специальное мероприятие, посвященное торжественному открытию скоростного туннеля под Лос-Анджелесом протяженностью около 1800 метров, проходящим под улицей 120th Street в Хоторне, Лос-Анджелес. Этот туннель, обошедшийся примерно в $10 млн, The Boring Company планирует использовать для демонстрации концепции скоростной подземной транспортной системы, призванной решить проблему пробок на дорогах.

В рамках презентации был показан электромобиль Tesla Model X, оснащенный специальным оборудованием для перемещения по боковым рельсам туннеля. На каждом конце туннеля установлено по подъемнику для возвращения машины обратно на дороги.

Что же касается дополнительного оснащения, которое превращает автомобиль Tesla в рельсовый поезд. Это просто набор выдвижных колес, которые стабилизируют положение машины на протяжении всего путешествия через туннель своим ходом. Общаясь с журналистами, Илон Маск отметил, что это нехитрое приспособление может использоваться не только с электромобилями Tesla и компания планирует продавать его отдельно за $200-$300.

This can be applied to any autonomous, electric vehicle, not just Tesla

Кстати говоря, изначально в компании хотели использовать для перемещения машины специальные автономные платформы, но в итоге отказались от этой идеи ввиду сложности ее реализации.

Журналистам, которые пришли на открытие туннеля, The Boring Company организовала тестовую поездку. Обозреватели Electrek заявили, что дорога оказалась «на удивление ухабистой», а CNN отметили, что большую часть они ехали на скорости около 56 км/ч.

The demo ride takes you in *same* car on road, down elevator, zips through tunnel using guide wheels, up elevator at destination & then drives on normal roads back to start

— Elon Musk (@elonmusk) December 19, 2018