Поклонники аниме возрождают популярность Blu-ray и DVD-дисков

Продюсерские студии все еще регулярно выпускают свои новейшие, лучшие фильмы и сериалы на DVD и Blu-ray. Но становится все более понятно, что физические носители уже не являются столь приоритетными, как раньше для крупных голливудских игроков.

Но все еще существует горстка небольших аниме-компаний, что работают над тем, чтобы дать поклонникам качественные физические релизы, к которым они стремятся. И когда стало понятно, что зрителям не стоит ожидать, что их любимые стриминговые фильмы всегда будут доступны, работа этих небольших компаний по сохранению любимых произведений и буквального донесения их до рук людей важнее, чем когда-либо, сообщает The Verge.

Такие бренды, как Funimation, Viz Media и Discotek, обычно ассоциируются с недавно отреставрированной классикой аниме. И именно благодаря партнерству с такими постпродакшн-компаниями, как MediaOCD, они могут выводить такие проекты на рынок в виде физических дисков. По словам основателя и генерального директора MediaOCD Джастина Севакиса, многие нишевые издательства достигли успеха, играя именно с небольшими, страстными сообществами фанатов, что хотят владеть частью медиа, которое они любят. Хотя крупные студии обычно не рассматривают физические релизы для проектов, которые, как ожидается, не продадут более 50 000 единиц, по словам Севакиса, «хороший нишевый хит на Blu-ray продастся примерно за 5 000».

Мы не говорим об огромных цифрах. Но это 5 000 человек, которые действительно полюбили это аниме, шоу или что-то подобное. И поскольку они увлечены идеей физического обладания такими носителями, я считаю, что мы — люди, которые выпускают эти продукты — должны сделать что-то особенное и окончательное.

В 2023 году самый продаваемый в США DVD-диск «Черная пантера: Ваканда навсегда» разошелся тиражом чуть более 300 000 единиц — далеко не миллионы, которые поднимали фильмы в чартах еще десять лет назад.

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