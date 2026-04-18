"Созвездие большого пса" ("Собачьи звезды"): вышел трейлер постапокалиптической драмы Ридли Скотта

"Сузір'я великого пса" ("Собачі зірки"): вийшов трейлер постапокаліптичної драми Рідлі Скотта

На YouTube вышел первый официальный трейлер постапокалиптического фильма «Созвездие большого пса» / The Dog Stars. Ранее эта картина фигурировала под названием «Собачьи звезды».


«Созвездие большого пса» — это новая работа легендарного режиссера Ридли Скотта («Гладиатор», «Марсианин»). Лента обещает совместить напряженный триллер, научную фантастику и эмоциональную историю о выживании и смысле жизни.

Фильм основан на одноименном романе Питер Хеллер 2012 года. Сценарий адаптировали Марк Л. Смит и Кристофер Уилкинсон. И уже по трейлеру видно: это не просто история о конце света, а скорее размышления о том, как человек держится за жизнь, даже когда вокруг одни руины.

События фильма «Созвездие большого пса» разворачиваются после глобальной пандемии, которая уничтожила большинство человечества. Главный герой — Хиг, пилот небольшого самолета Cessna, которого он называет «зверем». В этом опустошенном мире его единственной настоящей поддержкой становится пес Джаспер. И, похоже, это тот случай, когда собака выглядит надежнее большинства людей.


Выживание здесь — не романтика. Мир заполонили мародеры, известные как Жнецы. Хиг избегает заброшенных домов, потому что знает, что опасность может подстерегать за каждой дверью. Его напарник — молчаливый и жесткий Бэнгли. Он специалист по оружию и человек, который больше доверяет патронам, чем словам.

Их отношения напряженные. Бэнгли не понимает, зачем Хиг рискует жизнью, совершая полеты над опасными территориями. Но именно один из таких вылетов меняет все. Хиг находит Симу — женщину, которая выжила в отдаленном приюте. Она — медик и, возможно, шанс на нечто большее, чем просто выживание.

Главные роли в фильме «Созвездие большого пса» исполнили актеры Джейкоб Элорди («Грозовой перевал«, «Солтберн»), Маргарет Кволли («Субстанция«, «Однажды в… Голливуде»), Джош Бролин («Дэдпул и Росомаха«, «Дюна: Часть вторая«), Гай Пирс («Бруталист», «Железный человек 3»), Бенедикт Вонг («Оружие») и другие.

Сам Ридли Скотт подчеркивает, что главная тема фильма — это поиск смысла жизни. И, судя по трейлеру, ответ не будет простым.

Украинская премьера фильма «Созвездие большого пса» запланирована на 27 августа 2026 года.

"Сузір'я великого пса" ("Собачі зірки"): вийшов трейлер постапокаліптичної драми Рідлі Скотта

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
