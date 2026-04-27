"Майкл" стартовал с рекордом для музыкальных байопиков

Новый байопик «Майкл» / Michael, посвященный жизни Майкла Джексона, громко зашел в прокат и уже в первый уикенд показал результат, который превзошел ожидания. Фильм дебютировал 24 апреля и за три дня собрал около $97 млн в США, что позволило ему возглавить бокс-офис и установить рекорд среди музыкальных биографий.





Картина режиссера Антуан Фукуа охватывает период от выступлений в Jackson 5 до эпохи альбома Bad в конце 1980-х. В центре сюжета — история карьеры «короля поп-музыки», без акцента на скандальных обвинениях. Главную роль исполнил Джаафар Джексон, племянник артиста. Также в фильме снялись Колман Доминго, Ниа Лонг, Майлз Теллер, Кендрик Сэмпсон и Майк Майерс.

С таким стартом «Майкл» обошел предыдущий рекорд музыкальных байопиков — $60,2 млн у «Просто из Комптона» — и сразу сместил с первого места «Супер Марио Галактика в кино«, который держался на вершине три недели подряд и стал самым кассовым фильмом 2026 года в мире.

Бюджет ленты превышает $165 млн. Это больше, чем у ряда проектов Marvel Cinematic Universe, включая «Шан-Чи и легенда десяти колец» и «Человек-паук: Вдали от дома». В то же время студия Lionsgate традиционно частично покрывает расходы международными предпродажами, что снижает планку окупаемости.





Пока критики поставили ленте лишь 38% на Rotten Tomatoes, зрители реагируют значительно теплее: 97% у Popcornmeter и оценка A- от CinemaScore. Такой разрыв часто означает сильное «сарафанное радио» и более долгий прокат.

Аналитики уже сравнивают старт новой ленты с другим музыкальным проектом — «Богемная рапсодия», который начал с $51,1 млн, а впоследствии собрал $910,8 млн в мире. Если динамика повторится, «Майкл» может стать первым байопиком с кассой более $1 млрд.

В то же время удержать лидерство будет непросто: уже на второй неделе в прокат выходит «Дьявол носит Прада 2«. На этом фоне «Майкл» вряд ли повторит трехнедельную серию лидерства, как это сделал «Супер Марио Галактика в кино».

Другие фильмы в топе демонстрируют умеренные падения: «Супер Марио Галактика в кино» (-42%), «Проект «Аве Мария»», «Мумия Ли Кронина» (-58%) и «Любит не любит» (-46%). Это показывает, что рынок в целом активен, а «Майкл» просто задает темп.

Фильм «Майкл» стартовал как один из самых сильных байопиков за последние годы: большие сборы, сильная реакция аудитории и потенциал долгого проката. Если интерес не будет проседать, фильм может претендовать на рекорд не только в жанре, но и в глобальном бокс-офисе.

Источник: screenrant