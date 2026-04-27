banner
Новости Кино 27.04.2026

Marvel продлила на 2 сезон сериал с рейтингом 91%, который вообще возник как шутка

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Marvel продовжила на 2 сезон серіал з рейтингом 91%, який взагалі виник як жарт

Сериал «Чудо-человек» от Marvel Studios неожиданно стал одним из самых тепло принятых проектов студии и уже получил продление на второй сезон. При этом сама идея шоу возникла как шутка во время съемок фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец».


Сюжет сосредотачивается на актере Саймоне Уильямсе (Ягья Абдул-Матин II), который пытается скрыть суперспособности и одновременно пробиться в Голливуде. Параллельно развивается его неожиданная дружба с Тревором Слеттери (Бен Кингсли). Именно эта линия, как оказалось, и стала отправной точкой всего сериала.

По словам создателя проекта Дестина Дэниела Креттона, идея родилась спонтанно:

«Я пошутил с продюсером, что стоит сделать «Тревор едет в Голливуд».

Шутка быстро переросла в нечто большее — продюсер Джонатан Шварц вместе с художественным отделом даже создал стилизованный постер вымышленного сериала. Впоследствии эту идею объединили с уже разрабатываемым проектом о «Чудо-человеке», и так появился сериал для Disney+.


На старте проект выглядел рискованным. Его разрабатывали в период, когда Marvel активно запускала сериалы даже о малоизвестных персонажах. Впоследствии компания сократила количество новинок, а забастовки SAG-AFTRA и WGA в 2023 году поставили шоу под угрозу. Исполнительный продюсер Эндрю Гест даже назвал его «творческим риском», который студия пересматривала во время паузы.

Несмотря на это, результат превзошел ожидания. Сериал получил 91% от критиков и 87% от зрителей на Rotten Tomatoes. А в начале рейтинг был еще выше. Его часто называют свежим глотком воздуха на фоне «усталости от супергероев».

Фактически «Чудо-человек» стал лишь третьим лайв-экшн сериалом киновселенной Marvel, который получил более одного сезона. До этого такого достигли лишь «Локи» и «Сорвиголова: Рожденный заново» — и оба имели преимущество в виде уже популярных персонажей.

Спецпроекты
Теперь история Саймона и Тревора продолжится во втором сезоне. Ожидается, что в сюжете останутся и второстепенные герои, в частности агент Клири (Ариан Моаед) и Департамент контроля разрушений.

«Чудо-человек» показывает, что даже в большой компании, которая просчитывает выпуски на годы вперед, иногда работают нестандартные идеи. Проект, который начался с шутки, вырос в сериал с высокими рейтингами и получил продолжение — и это редкий случай для современной стратегии Marvel.

Источник: screenrant

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить