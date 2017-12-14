“Покоритель полноэкранной эры”: Китайский производитель DOOGEE продемонстрировал на видео прототип по-настоящему безрамочного слайдера

Достаточно известный в Украине китайский производитель смартфонов DOOGEE опубликовал видео, в котором демонстрирует безрамочный слайдер, достаточно пафосно названный “покорителем полноэкранной эры”.

Подзабытый на фоне более простых конструктивно моноблоков формат слайдера решает практически все проблемы с размещением необходимых элементов на фронтальной панели. На скрытую часть корпуса можно вынести не только камеры и разговорные динамики, но и другие элементы, вплоть до того же сканера отпечатков. Ну, а если вы скажете, что конструкция слайдера слишком сложна и непрактична, то вспомните о том, что в ближайшие пару лет производители смартфонов начнут продавать куда более сложные и непрактичные гибкие смартфоны.

На видео представлен прототип смартфона DOOGEE Slide Screen, всю фронтальную панель которого занимает экран. Рамки тут минимальны и вдобавок симметричны по всем четырем сторонам, что выглядит действительно привлекательно. На заднюю панель корпуса вынесена двойная камера со вспышкой и сканер отпечатков пальцев, а на выдвижную часть – разговорный динамик, двойная фронтальная камера и стандартные датчики.

В связи с этим не совсем понятно, будет ли необходимо выдвигать верхнюю часть корпуса во время звонков или же громкости динамика хватит для того, чтобы донести звук сквозь щель корпуса (а вот делать селфи однозначно придется в раскрытом состоянии). Судя по видео, размещение остальных элементов на прототипе DOOGEE стандартно – на боковинах можно рассмотреть кнопки включения и регулировки громкости, а также слот для SIM-карт, разъем USB-C и динамики.

Напомним, что летом текущего года компания DOOGEE открыла в Украине официальное представительство и начала продажи безрамочного смартфона DOOGEE MIX.

Источник: Doogee