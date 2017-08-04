DOOGEE открыла в Украине представительство и начнёт продажи смартфона DOOGEE MIX

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Компания DOOGEE сегодня в Киеве объявила об открытии в Украине официального представительства. Как заявил Шерри Лю, генеральный менеджер DOOGEE в Восточной Европе, официальными представителями выступит сеть магазинов Brain. Они будут ответственны за продажи, продвижение бренда и гарантийное обслуживание.

Кроме этого, компания объявила о старте официальных продаж в Украине 14 августа смартфона DOOGEE MIX. Стоимость 5,5-дюймового аппарата с тонкими рамками и AMOLED дисплеем составит 6999 грн за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а также 7499 грн за модель, у которой объём оперативной памяти увеличен до 6 ГБ.