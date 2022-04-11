Полицейские в Сан-Франциско остановили беспилотное такси Cruise за нарушение правил, но ничего не смогли сделать

Cruise, дочерняя компания General Motors, более двух месяцев назад запустила в Сан-Франциско беспилотные такси. И недавно жители мегаполиса засняли на камеру конфуз с участием полиции. Стражи порядка остановили беспилотник за неработающие фары, но ничего не смогли сделать.

В ролике, которые изначально появился в Instagram, полицейский подошел к водительскому месту робо-такси и попытался открыть дверь. Это у него не получилось и он отошел к патрульной машине, а такси Cruise тронулось с места и проехало через перекресток. Затем беспилотник остановился и включил аварийные сигналы. Полицейский догнал автомобиль и снова попытался открыть дверь, а его напарники растеряно пытались понять, как включить фары на робо-такси.

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В комментарии The Verge представитель Cruise Аарон Маклир пояснил, что беспилотное авто отъехало от полицейских, чтобы не мешать другим машинам.

«Автомобиль уступил полицейской машине, а затем остановился в ближайшем безопасном месте. Офицер связался с персоналом Cruise. Мы тесно сотрудничаем с SFPD над тем, как взаимодействовать с нашими автомобилями, и у них есть специальный номер телефона, по которому они могут звонить в подобных ситуациях».

В компании теперь разбираются, почему функция автоматического включения фар не сработала. Робо-такси разрешено ездить только с 22:00 до 6:00, потому фары должны были быть включены.