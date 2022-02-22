General Motors просит американского регулятора одобрить автономный электрический шаттл Cruise Origin без руля и педалей

Компания Cruise, который принадлежит General Motors, обратилась к регуляторам для одобрения Cruise Origin – беспилотного минивэна для перевозки людей.

Как заявляет Cruise в блоге, для полноценной работы шаттла не нужны руль или педаль тормоза, а также солнцезащитный козырек.

В петиции автоконцерна и дочерней компании к Национальному управлению безопасности движения на трассах (NHTSA) утверждается, что Cruise Origin «является одним из самых инновационных транспортных средств в истории». Электромобиль был специально разработан с нуля для работы без участия водителя.

Cruise заверяет, что в Origin соблюдены все стандарты и выпуск такого электромобиля на трассы повысит общую безопасность дорожного движения. Систему автономного управления уже опробовали на автономных автомобилях GM Cruise, и создатели уверяют, что она более точна, чем обычный водитель. Также производитель обещает обеспечить экологическую устойчивость и вывести США в лидеры по производству автономных технологий и искусственного интеллекта.

Cruise будет производить беспилотники только в США, так как производственные мощи находятся на заводе GM в Мичигане и создают рабочие места в Америке.

Шаттл Origin был разработан совместно с GM и Cruise и имеет два длинных сиденья друг напротив друга. На каждом сидении с комфортом могут разместиться по два пассажира.

Если петицию поддержат, производство начнется в конце 2022 года, а поставки – в 2023 году.