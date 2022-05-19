Польша предоставит Украине 25 тысяч тонн бензина из своих запасов

Польша согласилась помочь Украине преодолеть острый дефицит горючего — в рамках помощи из польских запасов будет отправлено 25 тысяч тонн бензина, чтобы сбалансировать рынок горючего. Об этом сообщила министерша экономики Юлия Свириденко после встречи с польским министерством климата Анной Москвой, сообщает Польское радио.

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Польский бензин начнет поступать в Украину с начала следующей недели. В свою очередь Анна Москова отметила, что сейчас создаются новые направления поставок и новая система энергетической безопасности, которая продолжит действовать и в мирное время. В частности, увеличивают пропускную способность польско-украинской границы по транспортировке топлива.

По словам польского министерства окружающей среды, такого хорошего сотрудничества между польскими и украинскими топливными компаниями еще не было.

В последнее время в Украине наблюдается проблема с горючим на автозаправочных станциях. Основная причина дефицита — уничтожение врагом части инфраструктуры, в том числе остановка Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, с начала активной войны Украина потеряла почти весь импорт топлива, поступающего из России, Беларуси и моря. В преддверии Кабмин прекратил регулирование цен на горючее. В то же время на фоне дефицита горючего спрос на электрокары в Украине увеличился в 15 раз, а в США и Европе новые электрические модели топовых брендов раскупили на год вперед.