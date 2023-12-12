Пользователи потратили у TikTok $10 млрд – больше покупают только в мобильных играх

Платформа коротких видео TikTok побуждает пользователей тратить не меньше денег, чем в популярных мобильных играх. Согласно данным data.ai, программа, которая в 2021 году достигла показателя в 1 млрд активных пользователей ежемесячно, стала первым неигровым мобильным приложением, где пользователи потратили около $10 млрд в Apple App Store и Google Play вместе взятых. Единственными другими программами, которые достигли этого показателя, стали игры: Candy Crush Saga от King/Activision Blizzard с более чем $12 млрд, а также Honor of Kings от Tencent, Monster Strike от XFLAG/Mixi и Clash of Clans от Supercell.

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В отчете отмечается, что TikTok вошел в 2023 году с пользовательскими расходами свыше $6,2 млрд, а затем прибавил еще $3,8 млрд – это рост на 61% за год. Эта цифра на 15% выше, чем в 2022 году – $3,8 млрд. Отчет включает лишь потребительские расходы в TikTok на iOS и Google Play, оставляя без внимания сторонние магазины приложений Android в Китае.

Пользователи тратятся на «монеты» TikTok — виртуальную валюту, которую можно тратить на подарки для создателей. Эти подарки являются вознаграждением за контент и могут быть обналичены. TikTok удерживает большую комиссию – 50% от выплаты. Самой популярной внутренней покупкой в программе стал набор из 1321 монет за $19,99, он составляет четверть пользовательских расходов.

На потребителей из США и пользователей iOS в Китае приходится большинство трат в программе. Оба рынка обеспечили примерно 30% дохода каждый. Далее следуют другие страны, включая Саудовскую Аравию, Германию, Великобританию и Японию, на которые совокупно приходится 13% дохода компании от покупок в приложении.

Другими неигровыми приложениями с наибольшими затратами пользователей Tinder и YouTube, но оба значительно отстают от TikTok.

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Data.ai прогнозирует, что расходы в TikTok будут расти в 2024 году и достигнут $15 млрд.

Источник: TechCrunch