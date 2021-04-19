Понад 14 тис. операторів Нової пошти перейшли на електронний підпис, що економить кожному з них до 40 хвилин в день





Фінансова компанія НоваПей, що входить до групи компаній Нова пошта, реалізувала масштабний проєкт цифрової трансформації у відділеннях Нової пошти та забезпечила понад 14 тис. операторів-касирів електронними підписами, завдяки чому пришвидшиться процес обслуговування клієнтів.

Згідно законодавства, кожного дня у відділенні співробітники повинні супроводжувати документацію за касовими операціями. Для цього кожен документ (касові ордери та книги) потрібно роздрукувати, потім підписати, правильно зшити та передати на зберігання до архіву на 5 років. Тепер же за допомогою електронного підпису оператори-касири не витрачають час на паперову роботу, швидко підписують внутрішні касові документи в цифровому вигляді у режимі реального часу. Наразі на кожному документі касир заощаджує до 2х хвилин, а сумарно за день економить до 40 хвилин, а отже звільняє цей час для обслуговування клієнтів.

«Ми продовжуємо рухатися шляхом інноваційності, технологічності та безпеки, щоб покращувати якість обслуговування клієнтів. Цифрові технології все більше входять у кожну сферу нашого життя. Зараз в рамках рaperless-стратегії ми надали операторам-касирам електронні підписи та розробили пов’язаний з цим новий процес, що допоможе зекономити час на паперовій роботі, а отже – швидше обслужити наступного клієнта. Економічний ефект від впровадження проєкту – понад 4 млн грн на рік. Це витрати, що йшли на папір, логістику, зберігання, контроль та обробку паперових документів. Крім того, є й важлива екологічна доцільність – щороку ми будемо заощаджувати понад 13 тис. пачок паперу, а це приблизно 560 врятованих дерев», — говорить Андрій Кривошапко, СЕО НоваПей.

Проєкт компанія НоваПей реалізувала у співпраці з командою проєкту Дія, що дозволило організувати процес випуску кваліфікованих електронних підписів для співробітників. Важливо, що ці підписи створювались згідно з вимогами інформаційної безпеки та законодавства. Введення електронного підпису – один з етапів реалізації paperless-стратегії НоваПей. Торік компанія поставила перед собою амбітну мету – максимально відійти від використання паперових документів, оскільки в масштабах величезної компанії це чималі ресурси.

Зазначимо, що з 20 березня 2021 року «Нова пошта» підвищила тарифи на доставку та пакування.

Джерело: Нова пошта