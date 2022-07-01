Пора готовиться к экономическому спаду: Meta сокращает планы по найму инженеров на 30% и намекает на возможные увольнения

Компания Meta Platforms сокращает свои цели по найму инженеров в этом году как минимум на 30%. Также компания предупредила всех сотрудников, чтобы они готовились к серьезному экономическому спаду. Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил сотрудникам в четверг, что он ожидает «одного из худших спадов, которые мы видели в новейшей истории».

В мае Meta предупредила, что замедляет или приостанавливает приём на работу на некоторые должности среднего и старшего звена. Цукерберг в четверг уточнил, что компания сократила свою цель по найму инженеров примерно до 6000-7000 по сравнению с первоначальным планом нанять около 10000 новых инженеров. По состоянию на конец марта в Meta работало более 77800 сотрудников. Как сообщает Reuters, компания также оставляет некоторые должности незанятыми и «усиливает» управление эффективностью, чтобы отсеять сотрудников, неспособных достичь более высоких целей.

«На самом деле в компании, вероятно, есть куча людей, которым здесь не место», — сказал Цукерберг на встрече.

Этот шаг следует за достаточно оптимистичным финансовым отчётом за первый квартал. Однако компания предупредила, что война в Украине оказывает давление на доходы. В то время Meta заявила, что будет ограничивать свои планы расходов на год в свете более слабого прогноза доходов.

Снижение целей по найму знаменует собой откат от политики быстрого роста численности персонала в последние годы. Финансовый директор Meta Дэйв Венер заявил в феврале, что компания ожидает, что «увеличенная численность персонала» будет самым большим фактором прироста расходов в 2022 году. В первом квартале компания наняла более 5800 новых сотрудников. Но пересмотр бюджета расходов Meta наряду с более широким экономическим спадом и давлением на её рекламный бизнес из-за мер по обеспечению конфиденциальности данных вынуждают компанию корректировать планы по найму персонала.

В служебной записке для персонала, которая появилась на внутреннем дискуссионном форуме компании перед встречей, говорится, что компания должна «более безжалостно расставлять приоритеты» и «управлять более компактными, злыми, более эффективными командами».

«Я должен подчеркнуть, что у нас здесь серьезные времена, и встречный ветер свирепый. Нам нужно безупречно работать в условиях более медленного роста, когда командам не следует ожидать огромного притока новых инженеров и бюджетов», — написал директор по продукту Крис Кокс.

Источник: bloomberg