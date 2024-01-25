Porsche анонсировала электрокроссовер Macan, ценой от 3 225 530 грн. Это лишь вторая полностью электрическая модель марки

Porsche анонсировала свой второй в истории электромобиль (после Taycan), которым стал кроссовер Macan, ценой от 80 450 долларов (в Украине — от 3 225 530 грн). Предлагается две модификации, которые называются Macan 4 и Macan Turbo.

Новый Macan будет иметь батарею на 100 кВт*ч и 800-В архитектуру для быстрой зарядки. Porsche заявляет, что Macan будет способен принимать до 270 кВт во время быстрой зарядки, а время зарядки от 10 до 80% займет 21 минуту. На 400-вольтовых зарядных станциях высоковольтный переключатель в аккумуляторе разделяет 800-Вт батарею на две. А это — эффективная зарядка без дополнительного высоковольтного усилителя мощностью до 135 кВт. С бытовыми настенными блоками возможна зарядка от сети переменного тока мощностью до 11 кВт.

Во время движения электродвигатели могут рекуперировать до 240 кВт энергии. Интегрированный силовой блок (IPB) повышает эффективность новых моделей Macan, экономя при этом вес и пространство. IPB объединяет три компонента: бортовое зарядное устройство переменного тока, высоковольтный нагреватель и преобразователь постоянного тока DC/DC. Запас хода в смешанном цикле согласно WLTP — до 613 км у Macan 4 и до 591 км у Macan Turbo.

Macan 4 при использовании функции Launch Control выдает мощность до 300 кВт (408 л.с.), а Macan Turbo — до 470 кВт (639 л.с.). Крутящий момент достигает 650 и 1130 Нм соответственно. Ускоряется Macan 4 от 0 до 100 км/ч за 5,1 секунды, а Macan Turbo — всего за 3,3 секунды. Максимальная скорость обеих моделей — 220 и 260 км/ч соответственно.

В зависимости от модели и установленного оборудования вместимость за задним сиденьем составляет до 540 литров. Под капотом есть «передний багажник» на 84 литра. Итого это на 127 литров больше, чем у предыдущих моделей. Если полностью сложить заднее сиденье, объем заднего багажного отделения увеличивается до 1348 литров.

В Украине новый Macan уже доступен для заказа. Ориентировочная стоимость в дилерской сети Porsche начинается от 3 225 530 гривен для Macan 4 и от 4 414 970 гривен за Macan Turbo.