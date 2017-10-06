Porsche проводит дорожные испытания электромобиля Mission E, используя для сравнения Tesla Model S и X

Шпионы впервые запечатлели электромобиль Porsche Mission E в реальных условиях дорожных тестов, которые проходили вблизи R&D-центра компании рядом со Штутгартом. Интересно, что инженеры проводят испытания новинки, используя в качестве основного ориентира продукцию американской компании Tesla — на фото легко можно рассмотреть седан Model S и кроссовер Model X.

Испытатели использовали как минимум четыре разных экземпляра Mission E, обозначенных порядковыми номерами B1-B4, однако особых внешних отличий между этой четверкой не наблюдалось. Данный факт может указывать на то, что разработчики сосредоточились на тонкой настройке подвески и режимов использования двигателей. Отметим, что на первых тестах Mission E использовался «мул» на платформе Panamera, тогда как сейчас на тесты вышел близкий к серийному вариант корпуса.

Используемые в тестировании экземпляры получили классические задние двери, а не «suicide»-вариант, распахивающийся против хода движения. Передние и задние фонари скрыты под накладками, однако скорее всего в серийном варианте мы увидим предложенную в концепте футуристическую светооптику. Выхлопные трубы, над которыми успели посмеяться отдельные издания, на самом деле выполняют сугубо декоративные и маскирующие функции, так как ни к чему не подключены.

В Porsche отметили, что платформа Porsche Mission E с кодовым именем «J1» разрабатывается совместно с Volkswagen Group. При этом она существенно отличается от другой электрической платформы концерна «C-BEV», которая будет использована в кроссовере Audi E-tron Sportback. Одно из главных отличий заключается в том, что в «J1» батарейный отсек расположен максимально близко к земле для лучшей устойчивости, тогда как «C-BEV» предполагает более высокий дорожный просвет, типичный для кроссоверов. Тем не менее в обоих случаях сам батарейный блок на основе Li-Ion аккумуляторов будет идентичным.

Напомним, что полноприводный «купеобразный седан» Porsche Mission E с запасом хода порядка 500 км оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью более 600 л.с., которые позволяют ему набирать первую «сотню» за 3,5 секунды, а 200 км/ч — за 12 секунд. Серийная версия модели появится в продаже в конце 2019 года, при этом будет стоить столько же, сколько и Porsche Panamera в начальной комплектации — порядка $85 тысяч.

Источник: Motor1