Porsche разработала недорогую скоростную зарядку, которую можно собрать под свои требования из ряда модулей FlexBoxes

Компания Porsche разработала скоростную зарядную станцию для электромобилей, выполненную по модульной схеме для снижения стоимости решения. Благодаря тому, что систему можно «собрать» под требования конкретного заказчика, такие зарядки подойдут для размещения на парковках, возле магазинов, гостиниц и т.д. По мнению специалистов Porsche Engineering именно такие станции смогут помочь быстрее развернуть необходимую инфраструктуру.

Различные элементы зарядки выполнены в стандартизированных модулях FlexBoxes с габаритами 120x120x130 см, которые защищены от погодных невзгод. Такие модули можно размещать на некотором расстоянии от зарядных разъемов (например, на заднем дворе или в подвале), так что пользователь может даже не увидеть такой модуль и не услышать шум преобразователей.

Непосредственно к сети электропитания подключается модуль PowerBox, который преобразовывает переменный ток в постоянный и позволяет запитать две зарядные розетки одновременно. Этот модуль можно размещать на расстоянии до 200 метров от трансформаторной подстанции и до 100 метров от зарядной станции, при этом обеспечиваются минимальные электрические потери. Системой управляет специальный сервер, который следит за нормальной работой всех компонентов.

Не менее важным является модуль CoolingBox, который обеспечивает жидкостное охлаждение зарядных станций и силовой электроники. Каждый такой модуль содержит до двух блоков охлаждения, которые в свою очередь способны охладить несколько розеток для зарядки. Визуально модули CoolingBox отличаются от других типов системы вентиляционными решетками для лучшего охлаждения, размещать их также стоит подальше от зарядок из-за шума системы охлаждения.

Если места для размещения зарядки совсем мало, то тут смогут выручить модули ComboBox, который объединяют в одном корпусе PowerBox и CoolingBox. Соответственно, минизарядку для одного электромобиля можно построить с помощью всего одного модуля.

Ну, а в случае, если доступная электросеть не обеспечивает необходимого запаса по мощности, то можно использовать модуль ChargeBox. В данном блоке установлен буферный аккумулятор, который заряжается от сети в моменты, когда зарядка не используется электромобилями. При этом во время подключения электромобиля ChargeBox выдает более высокую мощность заряда, чем может выдать доступная электросеть. На выбор доступна начальная батарея емкостью 70 кВтч для зарядной станции на 160 кВт или же усиленная батарея на 140 кВтч, рассчитанная на станцию с двумя разъемами мощностью 160 кВт каждая.

Зарядная консоль с подсветкой-индикатором разработана с участием дизайнеров компании Porsche, она оснащается зарядным кабелем с жидкостным охлаждением и 10-дюймовым сенсорным дисплеем для управления процессом зарядки. Разработка поддерживает фирменную технологию автопроизводителя с напряжением заряда 800 В, однако без проблем работает и с электромобилями, которые не умеют заряжаться с такой мощностью. В Европе зарядки будут предлагаться с кабелями Combined Charging System (CCS1/CCS2), однако разработчики заверяют, что такую станцию без проблем можно перевести на любые стандарты, включая CHAdeMO или GB/T.

Источник: Porsche