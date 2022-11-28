Porsche тестирует электрический прототип 718 Boxster следующего поколения

Неподалёку Штутгарта был замечен тестовый прототип грядущего электромобиля Porsche 718 Boxster следующего поколения. В линейке Porsche модели 718 Cayman и Boxster являются более доступными версиями спортивных автомобилей, их стоимость начинается примерно с $60 тыс.
Нынешнее поколение автомобилей 718 было представлено в 2016 году. Как ожидается, Porsche выпустит версии следующего поколения в 2025 году. Сейчас же проводится тестирование автомобилей. И учитывая агрессивные планы автопроизводителя по электрификации своего модельного ряда, следующее поколение будет полностью электрическим.
Выявленный образец Porsche 718 Boxster, судя по всему, оснащается электрической силовой установкой, но выполнен в корпусе тестового «мула». У него в задней части можно обнаружить выхлопную трубу, но звук ускорения автомобиля явно указывает на наличие электрического двигателя.
Учитывая, что данный автомобиль является просто тестовым «мулом» для силовой установки, пока что рано говорить о каком-либо дизайне грядущего автомобиля Porsche 718 Boxster. Сейчас инженеры проверяют работу электрических систем, а вопросами окончательного дизайна займутся позже.
Отметим, как правило автомобили 718 известны своей лёгкостью и хорошей управляемостью. Но электромобиль может оказаться более тяжёлым из-за веса батарейного блока. Из-за этого даже планировалось отказать от электрификации моделей 718, хотя в конечном итоге всё же пришли к окончательному решению на этот счёт. Будет интересно узнать, на какие компромиссы пришлось пойти Porsche при разработке электромобиля 718 Boxster следующего поколения.
Источник: electrek