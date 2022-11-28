Porsche тестирует электрический прототип 718 Boxster следующего поколения

Неподалёку Штутгарта был замечен тестовый прототип грядущего электромобиля Porsche 718 Boxster следующего поколения. В линейке Porsche модели 718 Cayman и Boxster являются более доступными версиями спортивных автомобилей, их стоимость начинается примерно с $60 тыс.

Нынешнее поколение автомобилей 718 было представлено в 2016 году. Как ожидается, Porsche выпустит версии следующего поколения в 2025 году. Сейчас же проводится тестирование автомобилей. И учитывая агрессивные планы автопроизводителя по электрификации своего модельного ряда, следующее поколение будет полностью электрическим.

Выявленный образец Porsche 718 Boxster, судя по всему, оснащается электрической силовой установкой, но выполнен в корпусе тестового «мула». У него в задней части можно обнаружить выхлопную трубу, но звук ускорения автомобиля явно указывает на наличие электрического двигателя.

Курс QA Вивчайте важливi технології для тестувальника у зручний час, та отримуйте $1300 уже через рік роботи РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Учитывая, что данный автомобиль является просто тестовым «мулом» для силовой установки, пока что рано говорить о каком-либо дизайне грядущего автомобиля Porsche 718 Boxster. Сейчас инженеры проверяют работу электрических систем, а вопросами окончательного дизайна займутся позже.

Отметим, как правило автомобили 718 известны своей лёгкостью и хорошей управляемостью. Но электромобиль может оказаться более тяжёлым из-за веса батарейного блока. Из-за этого даже планировалось отказать от электрификации моделей 718, хотя в конечном итоге всё же пришли к окончательному решению на этот счёт. Будет интересно узнать, на какие компромиссы пришлось пойти Porsche при разработке электромобиля 718 Boxster следующего поколения.

Источник: electrek