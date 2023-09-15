Новости IT-бизнес 15.09.2023 в 17:45

После IPO акции Arm выросли на 25%, а капитализация — до $68 млрд

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Юрій Орос

Автор новин

После IPO акции Arm выросли на 25%, а капитализация — до $68 млрд
Генеральний директор Arm Рене Хаас

После первичного размещения акций (IPO), акции Arm выросли на 25% до 63,59 доллара, увеличив капитализацию до 68 млрд долларов. В четверг торги на бирже Nasdaq начинались с 51 доллара при общей стоимости около 54 млрд.

CNBC обращает внимание на огромное отношение цены компании к реальной прибыли, которая составила 400 млн долларов за четыре предыдущих квартала. Мультипликатор цена/прибыль вырос до 170, и это больше любой другой технологической компании, в среднем это значение составляет 21. Исключением является Nvidia, чья капитализация на фоне бума искусственного интеллекта торгуется на сумму, в 109 раз выше годовой прибыли.

Nvidia способна заработать $300 млрд к 2027-му благодаря буму искусственного интеллекта, — аналитик

Однако Arm сложно назвать традиционной компанией технологической индустрии. Основой ее дохода составляют лицензионные выплаты за право пользоваться архитектурой ARM (Advanced RISC Machines) — это почти 99% чипов для мобильных устройств и не только.

Это означает, что от Arm зависят почти все производители процессоров и других микросхем. Это подтверждает интерес едва ли не всех производителей микросхем к акциям британской компании. В первом раунде группа инвесторов, среди которых Apple, Google, Nvidia, Samsung и Intel выкупила пакет акций на 735 млн долларов. Еще одним фактором высокой оценки компании являются заявления о планах занять доминантную позицию на рынке чипов для обработки вычислений искусственного интеллекта. Инвесторы считают эту нишу очень перспективной.

Apple подписала новый договор с Arm до более чем 2040 года и присоединилась к IPO на $52 млрд

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