Новости IT-бизнес 14.09.2023 в 17:03

Торги по Arm начинаются: 51 доллар за акцию при общей стоимости компании 54 млрд

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Юрій Орос

Автор новин

14 сентября 2023 года начинается первичное размещение акций (IPO) компании Arm. В связи с этим разработчик микросхем назвал стоимость одной акции и соответственно полная капитализация.

Согласно пресс-релизу, Arm готовится продать 95,5 млн американских депозитарных акций на бирже Nasdaq за 51 доллар за акцию. Капитализация составляет 54 млрд долларов. После IPO актуальный владелец SoftBank продолжит контролировать около 90% акций Arm.

Чистая прибыль Arm в прошедшем финансовом году, закончившемся в марте уменьшилась на 1% по сравнению с предыдущим годом и составила 2,68 млрд долларов. Чистая прибыль упала на 22% до 524 млн долларов, передает CNBC.

Оценка Arm является чрезвычайно высокой по сравнению с любым другим игроком на рынке, кроме Nvidia. При оценке в 54 миллиарда долларов, Arm имеет мультипликатор цена/прибыль около 104, исходя из прибыли за последний финансовый год. Nvidia оценивается в 108 раз выше, но это после прогнозируемого роста доходов на 170% в текущем квартале благодаря чипам для расчетов с искусственным интеллектом.

Многие из важнейших клиентов Arm, включая Apple, Google, Nvidia, Samsung, AMD, Intel, Qualcomm и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company заявили, что приобретут акции в рамках предложения. Технология Arm используется в 99% мобильных процессоров по всему миру.

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Архитектура Arm описывает, как работает центральный процессор на самом простом уровне, например, как выполнять арифметические действия или как получить доступ к компьютерной памяти. Компания была основана в 1990 году для создания микросхем для устройств с аккумуляторами, а процветать начала, когда ее начали широко использовать в микросхемах для смартфонов. Набор инструкций Arm использует меньше энергии, чем архитектура x86 в компьютерных и серверных чипах Intel и AMD.

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Торги по Arm начинаются: 51 доллар за акцию при общей стоимости компании 54 млрд
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