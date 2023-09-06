Apple подписала новый договор с Arm до более чем 2040 года и присоединилась к IPO на $52 млрд

Apple подписала новое соглашение с компанией Arm по лицензии на технологии микросхем, которое «заглянет за 2040 год». Об этом стало известно после того, как британский разработчик микросхем сделал первичное размещение акций (IPO).

Arm надеется продать акций более чем на 52 млрд долларов, что должно стать крупнейшей подобной сделкой в США в этом году, передает Reuters. Сейчас акциями Arm владеет SoftBank Group, которая планирует реализовать 95,5 миллиона американских депозитарных акций (примерно 9,4% от общего числа) по цене от 47 до 51 доллара за штуку.

Ценность Arm во владении интеллектуальными правами на одноименную архитектуру, которая лежит в основе почти всех процессоров для смартфонов и планшетов. Например, Apple сейчас использует чипы на Arm-архитектуре для всего спектра продуктов: iPhone, iPad и на компьютерах Mac, так что продление лицензионного соглашения им точно не лишнее.

Интересно, что Apple была среди тех, кто основал Arm в 1990 году. Им перед выпуском карманного компьютера Newton был необходим более энергоэффективный процессор, чего помогла достичь Arm. Newton тогда провалился, а британская компания стала одним из столпов технологической индустрии.

Теперь снова Apple была среди числа крупных технологических компаний, которые вложились в Arm. Сумма сейчас составляет 735 млн долларов. Apple, Nvidia и другие стратегические партнеры согласились инвестировать от 25 до 100 млн во время первого раунда IPO.