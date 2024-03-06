Последствия иска Nintendo к Yuzu привели к панике в сообществе. Эмулятор Nintendo DS Drastic стал бесплатным и готовится закрываться

На следующий день, как эмулятор Yuzu для Nintendo Switch полностью свернул свою деятельность из-за судебного иска Nintendo, пока непонятно, чего стоит опасаться остальным участникам сообщества эмуляторов. Пока они заняли выжидательную позицию, и постарались минимизировать потенциальные потери (чтобы хотя бы не выплачивать $2,4 млн, как Tropic Haze, создатель эмулятора Yuzu).

Разработчик популярного эмулятора Nintendo DS Drastic только что сделал свое приложение полностью бесплатным для Android (ранее оно стоило $4,99) и намерен удалить его навсегда. Разработчик Exophase написал на своей официальной странице в Discord, что «я хочу четко заявить, что у меня нет никаких финансовых стимулов», и что шаг Nintendo просто «сделал весь процесс более срочным», сообщает The Verge.

Тем временем популярный сервер Discord для Steam Deck по крайней мере временно закрыл весь свой канал по эмуляции, написав: «В настоящее время у нас нет возможности разобраться с потенциальными юридическими последствиями проведения дискуссий по Yuzu или эмуляции» и извинились за «необходимость цензуры».

Сервер Discord для Ryujinx, другого эмулятора Nintendo Switch, больше не принимает приглашения.

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Еще один эффект второго порядка: без Yuzu и Citra (эмулятор Nintendo 3DS, который также исчез из-за юридического отдела Nintendo) поставщики эмуляции «все в одном», такие как популярный EmuDeck, вынуждены искать базовые эмуляторы в других местах. EmuDeck возвращается к Ryujinx для эмуляции Nintendo Switch и тестирует Panda3DS вместо Citra.

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