Компания, создавшая эмулятор консоли Switch урегулировала иск от Nintendo за $2,4 млн

В прошлом месяце компания Tropic Haze, создатель эмулятора Yuzu для консоли Switch, получила иск от Nintendo, которая утверждала, что Yuzu «способствует пиратству в колоссальных масштабах». Теперь обе стороны достигли взаимного соглашения о денежном урегулировании и постоянном судебном запрете. Tropic Haze выплатит Nintendo $2,4 млн.

По решению Окружного суда штата Род-Айленд компания Tropic Haze получила постоянный судебный запрет предлагать или продавать Yuzu, либо любой ее исходный код в будущем.

Ее членам также запрещено создавать любое будущее программное обеспечение, обходящее техническую защиту Nintendo, а Tropic Haze должна передать все домены сайтов и информацию, связанную с эмулятором.

Этот постоянный судебный запрет является обязательным к исполнению судебным решением, и любые нарушения со стороны Tropic Haze или ее членов приведут к применению к ним полного объема судебных полномочий по неуважению к суду, включая карательные и денежные санкции.

В своих первоначальных исковых документах Nintendo утверждала, что крупнейший прошлогодний релиз для Switch — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, был пиратским образом загружен более миллиона раз за полторы недели в мае.

С Yuzu в руках ничто не мешает пользователю получить и играть в нелегальные копии практически любой игры для Nintendo Switch, и все это без уплаты ни копейки Nintendo или любому из сотен других разработчиков и издателей, которые создают и продают игры для Nintendo Switch. По сути, Yuzu превращает обычные компьютерные устройства в инструменты для массового нарушения интеллектуальной собственности Nintendo и других разработчиков и издателей игр, защищенных авторским правом.

