Поставки хромбуков в 2020 году впервые перевалили за 30 миллионов штук — это лучший результат за всю историю





Вслед за общей оценкой мирового рынка ПК по итогам последнего квартала и всего 2020 года (он, к слову, впервые за последнее десятилетие вырос более чем на 10%) аналитики выпустили отдельный отчет, посвященный сегменту мобильных ПК под управлением Chrome OS. По оценкам Gartner и Canalys, мировые поставки хромбуков в 2020 году перевалили за 30 миллионов устройств, из которых 11-11,7 миллиона было отгружено в последнем квартале 2020 года — это на 287% превышает результат аналогичного квартала 2019 года. Объем поставок в 2020 году оказался максимальным в истории (теперь понятно, зачем Google купила разработчика CloudReady).

Как и в случае рынка ПК в целом, взрывному росту сегмента хромбуков поспособствовала пандемия коронавируса с массовым переходом на удаленный режим работы и домашнее обучение. И здесь хромбуки, ввиду своих преимуществ для образовательного сегмента, выиграли больше остальных ПК.

В отчетах Gartner и Canalys есть расхождения в части того, насколько именно вырос сегмент, но обе фирмы говорят о впечатляющем росте: по оценкам первой, продажи хромбуков выросли на 80%, а вторая фирма в своей оценке говорить о росте в 109%. Для сравнения, весь рынок ПК вырос на 11%.

Лидером сегмента хромбуков и по итогам последнего квартала и за результатами всего 2020 года остается HP: в минувшем квартале американский производитель отгрузил 3,5 миллиона таких ноутбуков (рост на 235%), а за общий результат год составил 9,4 миллиона устройств (рост на 83%). Доля рынка HP немного сократилась — конкуренты тоже не дремлют. Первая пятерка и места распределились в четвертом квартале в точности так, как и по итогам всего года.

На втором месте находится китайская Lenovo, которая по итогам четвертого квартала нарастила продажи сильнее всех — в 14 раз (с 0,2 миллиона до 2,8 миллиона). Замыкает первую тройку Dell с долей рынка 13%, что соответствует 1,5 миллиона отгруженных устройств. В первую пятерку также вошли Acer и Samsung, причем вторая нарастила поставки в 10 раз по итогам последнего квартала и почти в 5 раз по итогам года (лучший результат).