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В 2020 году рынок ПК впервые за последнее десятилетие вырос более чем на 10%

В 2020 году рынок ПК впервые за последнее десятилетие вырос более чем на 10%

В 2020 году рынок ПК впервые за последнее десятилетие вырос более чем на 10%


Мировой рынок ПК (настольные компьютеры, ноутбуки и рабочие станции) в 2020 году показал двухзначный рост в годовом выражении — поставки увеличились более чем на 10%, что является самым большим ростом за последнее десятилетие, сообщает The Verge со ссылкой на отчеты ведущих аналитических фирм.

По подсчетам Canalys, поставки достигли 297 миллиона штук, увеличившись в годовом выражении на 11%. Их коллеги из IDC приводят еще более высокую оценку — 302 миллиона (+13,1%). В то же время Gartner также соглашаются с коллегами, что 2020-й стал удачным годом для рынка ПК, ознаменовавшись крупнейшим ростом с 2010 года.

Canalys и IDC сходятся в том, что лидером рынка ПК в 2020 году была китайская компания Lenovo. На второй и третьем месте расположились американские HP и Dell. Четвертое место заняла Apple, которая сумела впечатляюще нарастить поставки — на 17-29% (нижняя и верхняя границы соответствуют оценкам Canalys и IDC).

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Само собой, не последнюю роль в этом сыграла пандемия коронавируса с массовым переходом на удаленный режим работы и домашнее обучение. В то же время аналитики отмечают, что люди стали чаще покупать новые ПК и ноутбуки для развлечений. Иными словами, хоронить рынок ПК не стоит.

«Спрос толкает рынок ПК вперед, и все указывает на то, что это еще не предел».

Райан Рейт,

вице-президент программы IDC по мониторингу рынка мобильных устройств

Еще в самом начале пандемии Microsoft объявила, что «PC вернулся» — в марте 2020-го число активных устройств с Windows 10 превысило один миллиард.

Windows 7 всё ещё установлена по меньшей мере на 100 миллионах ПК

Сейчас Microsoft активно дорабатывает специальную версию Windows 10X, предназначенную, в том числе, для устройств с двумя экранами. Кроме того, на фоне оживления рынка Microsoft взялась за «радикальное визуальное омоложение Windows».

Microsoft планирует «радикальное визуальное обновление Windows»

 

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