Google купила разработчика CloudReady и теперь намерена обеспечить полноценную поддержку Chrome OS для старых компьютеров





Специально с этой целью компания Google на этой неделе приобрела американскую компанию Neverware.

Основанная в 2013 году компания Neverware известная в первую очередь как разработчик CloudReady — это, напомним, основанная на Chromium OS операционная система, предназначенная для реанимации морально и физически устаревших компьютеров и Мас. Наш подробный рассказ CloudReady можно почитать в отдельном материале.

Так вот, компания Google заполучила контроль над Neverware и теперь планирует включить CloudReady в грядущем обновлении Chrome OS. Когда это случится, как заверяет Neverware, существующие пользователи смогут без особых проблем обновиться. Более того, после завершения перехода Google обязывается поддерживать CloudReady так же, как сейчас поддерживает собственную Chrome OS.

Neverware заверяет, что в обозримом будущем никаких изменений не планируется. Домашняя версия CloudReady никуда не исчезает, и компания заявляет о твердом намерении и дальше поддерживать своих существующих образовательных и корпоративных клиентов. Более того, в настоящее время нет планов по изменению тарифов, и Google будет соблюдать все текущие многолетние лицензии.

Как отмечает Engadget, от этой сделки выиграет не только Google, которая благодаря CloudReady сможет расширить охват, но и сами пользователи. Отсутствие официальной поддержки Google лишало пользователей CloudReady ряда преимуществ Chromium OS, например, возможности устанавливать приложения Android. Теперь добавление поддержки приложений Android представляется весьма вероятным событием для CloudReady. Прямая поддержка со стороны Google также сделает ПО более привлекательным для школ и предприятий.