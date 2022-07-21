Постоянно оплачивают покупки смартфоном более 4 млн клиентов «ПриватБанка» (2/3 владельцев iPhone и 1/3 Android)

Представители «Приватбанка» сообщили, что бесконтактной оплатой смартфоном постоянно пользуется 4,1 миллиона пользователей, или 29% активных клиентов мобильного приложения Приват24.

По статистике ПриватБанка среди 3,6 млн пользователей Приват24 на iPhone возможностями бесконтактной оплаты регулярно пользуются почти 60%, или 1,9 миллиона клиентов банка.

Среди 7,2 млн пользователей Приват24 на смартфонах Android, оборудованных чипом NFC, знают о платежной функции смартфона и пользуются им для платежей лишь треть – 2,2 млн.

Напомним, что подключить любую карту ПриватБанка к сервисам бесконтактной оплаты смартфоном Google Pay или Apple Pay можно за минуту непосредственно в Приват24 – для этого в настройках карты нажать кнопку “Добавить в G Pay” или “Добавить в кошелек Apple”.