Пояс астероидов Солнечной системы уменьшается: исследование объясняет "бомбардировку" метеоритами 3,5 млрд лет назад

Астрономы из Республиканского университета в Уругвае выяснили, что пояс астероидов на орбите между Марсом и Юпитером постепенно исчезает.

Этот пояс представляет масштабное скопление каменистых космических тел, которые когда-то должны были образовать планету, однако этого так и не произошло. Во время формирования Солнечной системы 4,6 млрд лет назад гравитация Юпитера помешала формированию планеты и сделала столкновения астероидов в этом поясе еще более разрушительными. Остатки на сегодня содержат лишь 3% от массы Луны, разбросанные на миллионы километров.

Гравитационные резонансы — космические области, в которых орбитальные периоды астероидов постоянно взаимодействуют с Юпитером, Сатурном и даже Марсом, дестабилизируют орбиты этих астероидов и выбрасывают их фрагменты или во внутреннюю Солнечную систему, в сторону Земли, или ближе к орбите Юпитера. Группа уругвайских астрономов под руководством Хулио Фернандеса провела точные расчеты скорости исчерпания материала в поясе астероидов.

Исследователи установили, что сейчас пояс астероидов теряет примерно 0,0088% от той части, которая до сих пор участвует в столкновениях. Это может показаться незначительным, однако если рассматривать его во временных масштабах эволюции Солнечной системы, это будет довольно большое количество материала.

Около 20% вылетают наружу в виде астероидов и метеоритов, которые время от времени пересекают орбиту Земли и даже проходят в атмосферу в виде метеоров. Подавляющая часть (80%) измельчаются в результате столкновений, образуя метеоритную пыль. Эта пыль является источником слабого свечения — зодиакальной пыли, которая видна на ночном небе после захода или перед восходом Солнца.

Такие известные астероиды, как Церера, Веста и Паллада, не были включены в исследование, поскольку просуществовали достаточно долго, чтобы не принимать больше участия в исчерпании материала. Исследователи предполагают, что экстраполяция современной скорости потери материала в обратную сторону позволяет прогнозировать, что около 3,5 млрд лет назад пояс астероидов был на 50% массивнее, а скорость потери массы была вдвое выше. Это удивительно четко коррелирует с геологическими данными о Луне и Земле, демонстрирующими снижение скорости бомбардировки за последние несколько миллиардов лет.

Пояс астероидов считается постоянной частью Солнечной системы, однако результаты исследования показывают, что эта динамическая структура постепенно теряет материал в течение миллиардов лет. Слои стеклянных сферул, обнаруженные в горных породах Земли, свидетельствуют о бурном прошлом, когда более массивный пояс астероидов направлял на планету гораздо больше обломков.

