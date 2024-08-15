Новости Military Tech 15.08.2024 в 18:56 comment views icon

Предприниматель поставлял ВСУ некачественные дроны и присваивал разницу в стоимости — ему грозит 12 лет с конфискацией

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Андрій Русанов

Автор сайта

Предприниматель поставлял ВСУ некачественные дроны и присваивал разницу в стоимости — ему грозит 12 лет с конфискацией

По данным СБУ, предприниматель использовал дешевые некачественные компоненты для дронов ВСУ, разницу в стоимости «клал в карман». Теперь может получить до 12 лет заключения с конфискацией имущества

Фактически произошло хищение государственных средств через контракт на закупку БпЛА, которое остановили СБУ и полиция. Обвиняемый — директор частной компании из Киевской области, которая производит беспилотники.

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В начале 2024 года предприниматель выиграл тендер по поставке 1000 FPV-дронов для ВСУ. Закупку организовал Нетешинский горсовет. Общая сумма сделки — 16,4 млн грн, треть из которых присвоил руководитель компании.

Подрядчик установил на дроны низкокачественное навигационное оборудование, в частности, видеокамеры и видеопередатчики, которые не соответствовали требованиям контракта. Таким образом была уменьшена стоимость производства, а разница — присвоена. На одном беспилотнике предприниматель дополнительно незаконно «зарабатывал» от 4 до 7,5 тыс. грн. Аудит и специальная экспертиза выявили несоответствие техническим требованиям и дали правоохранителям подтверждение противоправной деятельности.

Предприниматель получил подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины «Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения в особо крупном размере».

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Источник: СБУ

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