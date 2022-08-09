Представлен Meyers Manx 2.0 Electric — электрическая реинкарнация того самого дюнного багги

Компания Meyers Manx представила полностью электрический «дюнный багги» Meyers Manx 2.0 Electric и собирается начать его продавать уже в следующем году. Оригинальный багги Meyers Manx был создан в 60-х годах прошлого века Брюсом Мейерсом, который в 2020 году продал компанию фонду Trousdale Ventures.

Модель Meyers Manx 2.0 Electric может комплектоваться батареей на 20 кВтч или 40 кВтч, в первом случае запас хода составит 240 км (150 миль), во втором — 480 км (300 миль). Вес багги составит всего 680 кг с менее емкой батареей и 750 кг — с более емкой.

В движение багги приводится парой электродвигателей с суммарной мощностью 202 л.с. и крутящим моментом 325 Нм. В итоге версия с 40 кВтч батареей разгоняется до 100 км/ч всего за 4,5 секунды.

Производитель собирается выпустить 50 экзмепляров Meyers Manx 2.0 Electric уже в 2023 модельном году и увеличить серию в 2024 году. Цена новинки пока не озвучивается, но начать предзаказы обещают в рамках Monterey Car Week, которая стартует в ближайшую пятницу.

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Напомним, что аналогичную по формату модель в 2019 году представил немецкий автопроизводитель Volkswagen, новинка получила обозначение ID. BUGGY.

Источник: Motor1