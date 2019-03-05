Volkswagen официально представил двухместный электрический багги ID. BUGGY на платформе VW MEB [Женева 2019]

Немецкий автопроизводитель Volkswagen официально представил в рамках Женевского автосалона электрический багги ID. BUGGY, основанный на модульной платформе VW MEB.

Новый электромобиль получил основной электродвигатель мощностью 150 кВт (204 л.с.) с крутящим моментом 310 Нм, размещенный над задней осью. Второй электродвигатель опционально устанавливается над передней осью в полноприводной версии модели ID. BUGGY, взаимодействие между ними осуществляется с помощью «электронного карданного вала». Разгон до 100 км/ч занимает 7,2 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч.

Батарея размещена в днище багги, однако производитель не стал озвучивать ее емкость и запас хода. С учетом того, что речь идет об унифицированной платформе VW MEB, емкость скорее всего будет варьироваться в диапазоне от 50 до 100 кВтч, а запас хода — в диапазоне 300-600 км. В Volkswagen напомнили, что электромобиль ID. BUGGY стал пятой моделью, построенной на платформе VW MEB, после хэтчбека ID., минивэна ID. BUZZ, кроссовера ID. CROZZ и седана ID. VIZZION.

Корпус концепта выполнен из композитных материалов (алюминий, сталь, пластик), которые не боятся попадания влаги, так что ID. BUGGY является действительно пляжной моделью. Более того, всю верхнюю часть электромобиля можно снять с платформы VW MEB, что открывает путь компаниям, занимающимся тюнингом автомобилей — они могут создать собственный уникальный вариант дизайна на платформе Volkswagen. У электромобиля нет дверей и полноценной крыши (можно установить съемную тканевую крышу) и по умолчанию установлено всего два сидения (водительское и пассажирское), однако по заверениям разработчиков, его можно трансформировать в четырехместное средство передвижения.

В багги используются 18-дюймовые колеса, а также шестиугольный руль, полностью цифровой кокпит и LED-светотехника (передняя и задняя). Длина ID. BUGGY составляет 4063 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1463 мм, колесная база — 2650 мм. Дорожный клиренс составляет 240 мм, передний свес — 686 мм, задний — 727 мм, что позволяет без особых проблем преодолевать выраженные склоны.

Отметим, что создатели электрического VW ID. BUGGY вдохновлялись классическими американскими пляжными багги 60-70 годов, которые использовали в качестве основы агрегаты Volkswagen Beetle. При этом переделкой Beetle в пляжные багги в США занимались не только любители-одиночки кастомных моделей, но и более крупные компании, включая Hebmuller, Rometsch, Meyers Manx. В итоге, в период с 60-х по 80-х годы прошлого века, на рынок было выпущено порядка 250 тысяч таких багги.

Источник: Volkswagen