Представлен новый спорткар Chevrolet Corvette Stingray с LTE, NFC, голосовым управлением, беспроводной зарядкой для смартфона и обновлениями «по воздуху»





После нескольких лет почти бесконечных интриг и слухов Chevrolet наконец представила долгожданный среднемоторный Corvette. Спорткар восьмого поколения Corvette Stingray получил новую конструкцию и, вопреки современным тенденциям, атмосферный двигатель V8 объёмом 6,2 л, способный выдавать 495 л.с. Но оставим подробные характеристики автомобиля профильным изданиям и посмотрим на его не менее интересное электронное оснащение.

Впервые Corvette оборудован полностью цифровой приборной панелью, которую дополняет информационно-развлекательная система с 12-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Эксклюзивная система Performance Data Recorder, которую производитель представил в 2014 году, с режимом Valet Mode со встроенной функцией видеомониторинга также получила обновление. Теперь водители могут записывать видео в разрешении 1080p, создавать свои гоночные треки и автоматически сравнивать показатели их прохождения.

Это первый автомобиль Chevrolet с возможностью сопряжения по Bluetooth в одно касание, плюс ко всему есть 4G LTE, NFC и беспроводная зарядка в кармане между двумя сиденьями. Спорткар оснащён самообучающейся системой голосового управления, которая предоставляет водителю информацию о пробках в реальном времени и выдаёт системные оповещения. Система адаптивной подвески Magnetic Ride Control 4.0 реагирует на неровности на дорогах быстрее и лучше, позволяя автомобилю «вздёрнуть нос» на 40 мм менее чем за 3 секунды. Эту функцию можно запрограммировать автоматически на основе данных GPS.

Как и Cadillac CT5, Corvette Stingray станет одной из первых моделей GM, построенных на новой цифровой платформе, которая призвана минимизировать провода, ускорить передачу сигнала и обеспечить беспроводное обновление системы, что в свою очередь может улучшить возможности автомобиля. К существующим режимам вождения добавлены ещё две опции: Z mode, позволяющий задавать настройки для двигателя и коробки передач, а также My Mode, в котором водитель может самостоятельно настраивать параметры и сохранять их на брелоке.

Cherolet Corvette образца 2020 года будет ненамного дороже своего предшественника. Производитель обещает начальную стоимость на уровне $60 тыс. В продаже спорткар появится уже в следующем году.

Источник: Engadget