Представлен серийный электрический SUV Smart #1: запас хода до 440 км, скорость до 180 км/ч и сверхбыстрая зарядка менее 30 минут (с 10% до 80%)

Компания Smart наконец готова показать серийную версию своего электрического кроссовера Concept #1.

Новый Smart #1 выглядит во многом похожим на прототип. Серийная версия сохранила безрамные окна и стеклянную крышу. Вместе с тем инженеры отказались от некоторых концептуальных «излишеств», таких, как двери-ножницы, большие 21-дюймовые колёсные диски (серийная версия довольствуется 19-дюймовыми дисками, шины 235/45 R19) и два кресла сзади (установлен стандартный трёхместный диван).

Электромобиль Smart #1 получил батарею ёмкостью 66 кВтч, которая обеспечивает запас хода до 440 км (согласно циклу испытаний WLTP). При этом зарядка аккумулятора с 10% до 80% от сети переменного тока мощностью 22 кВт занимает 3 часа, а при использовании сверхбыстрой зарядки постоянным током для такого же восполнения заряда батареи требуется менее 30 минут. Автомобиль оснащён двигателем мощностью 200 кВт (272 л.с., крутящий момент 343 Нм) и развивает максимальную скорость 180 км/ч.

Внутри автомобиля доступны 12,8-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, 9,2-дюймовая цифровая приборная панель и 10-дюймовый проекционный дисплей. Инженеры оснастили Smart #1 системами помощи водителю, 7 подушками безопасности, и опциональным «цифровым ключом», который позволит передать электромобиль в управление друзьям.

Электромобиль Smart #1 имеет длину 4270 мм, ширину 1822 мм и высоту 1636 мм, колёсная база составляет 2750 мм. Масса автомобиля составляет 1820 кг, максимальная дополнительная полезная нагрузка заявлена на уровне 450 кг.

Пока что нет подробностей о сроках начала продаж и цене электромобиля Smart #1. В прошлом году компания заявляла, что автомобиль поступит в продажу в Китае в 2022 году. Также планируется вывести его на рынок Европы.

Источник: Smart