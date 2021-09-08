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Два года назад немецкая компания Mercedes-Benz AG и китайский автопроизводитель Geely Automobile Group создали в Китае совместное предприятие, которому поручили дальнейшее развитие электромобилей Smart. На проходящий в данный момент выставке IAA Mobility 2021 новая команда показала первые результаты своей деятельности в виде концепта электрокроссовера Smart Concept #1.

Внешне в первом концепте безошибочно определяется представитель семейства компактных автомобилей Smart, вместе с тем у новинки есть и несколько свежих штрихов, включая золотистую окантовку панорамной крыши и минималистичные фары и задние огни. Габариты Smart Concept #1 составляют 4,290×1,910×1,698 мм, колесная база — 2,750 мм.

В салоне обращает на себя внимание «парящие» приборная панель и центральная консоль с золотистыми акцентами в оформлении, крупный 12,8-дюймовый центральный дисплей, а также ровный пол с четырьмя комфортными креслами. Для более легкой посадки используются распашные двери (задние открываются против хода движения), также стоит отметить скрытые ручки и отсутствие центральной стойки.

Технические характеристики Smart Concept #1 пока не озвучиваются, поэтому мы можем ориентироваться только на уровень последнего поколения электромобилей Smart EQ, представленных два года назад. Эти модели оснащались электродвигателем мощностью 60 кВт (82 л.с.) с крутящим моментом 160 Нм, который позволяет разогнаться до 100 км/ч примерно за 12 секунда и набрать максимум 130 км/ч.

От батареи емкостью всего 17,6 кВтч электрические «смарты» предыдущего поколения могли проехать порядка 150 км по измерительному циклу NEDC. Серийный электромобиль Smart Concept #1 наверняка превзойдет все вышеперечисленные параметры, однако насколько именно мы узнаем только в 2022 году.

Несмотря на футуристичность концепта Smart Concept #1, его создатели уверяют, что это максимально близкая к финальной предсерийная версия. Производство и продажи модели сначала стартуют в Китае, однако бренд также собирается вывести данный электрокроссовер на рынок Европы.

Источник: Engadget, Smart