Представлен смартфон Meizu M6S – 5,7-дюймовый экран 18:9, процессор Samsung Exynos 7872, новая кнопка Super mBack и ценник от $155

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Как и было обещано, сегодня в Китае прошла официальная презентация нового смартфона Meizu M6S. Модель отличается трендовым удлиненным экраном с соотношением сторон 18:9, вынесенным на боковую кнопку включения сканером отпечатков, виртуальной кнопкой Super mBack с поддержкой жестов, аппаратной платформой от Samsung и другими особенностями.

Смартфон Meizu M6S (mBlu S6) выполнен в металлическом корпусе с интегрированным “антенными полосами”, покупатели смогут выбирать из четырех вариантов цвета: серый, черный, золотистый, синий. Передняя панель не является полностью безрамочной, однако отказ от аппаратной кнопки под экраном все же позволил увеличить соотношение дисплей к общей площади поверхности.

Вместо привычной кнопки mBack со сканером отпечатков в смартфоне используется новая разработка Super mBack. Отмеченная окружностью зона внизу экрана содержит датчик давления, распознающий силу нажатия, а также вибромотор для обратной связи. В результате легкое нажатие на виртуальную кнопку выполняет команду Back, более сильное – возвращает на рабочий стол (Home), свайп по кнопке открывает меню запущенных программ и так далее (поддерживается сразу несколько жестов).

Модель Meizu M6S комплектуется 5,7-дюймовой матрицей с разрешением 1440×720 точек (HD+) и соотношением сторон 18:9 (2:1). Производитель обещает широкие углы обзора, яркость на уровне 450 нит и контрастность 1000:1. В качестве аппаратной платформы выбран выполненный по 14 нм техпроцессу чипсет Samsung Exynos 7872 с двумя производительными ядрами Cortex A73, четырьмя энергоэффективными Cortex A53 и графикой Mali-G71 MP1.

Объем оперативной памяти смартфона составляет 3 ГБ, а вот емкость хранилища можно выбрать из двух вариантов – на 32 или 64 ГБ. В смартфоне используется не самая крупная батарея на 3000 мАч, зато она поддерживает режим быстрой зарядки (18 Вт), в котором за 30 минут заряда аккумулятор набирает 52% емкости. Работает модель под управлением фирменной системы Flyme 6.2, которая также доступна в бета-версии Flyme 6.8.1.8.

Основная камера Meizu M6S построена на одном 16 Мп модуле Samsung CMOS с пятиэлементным объективом, диафрагмой f/2.0, поддержкой фазового автофокуса PDAF и режима HDR от ArcSoft. Фронтальная камера на 8 Мп обладает той же апертурой f/2.0 и набором интеллектуальных алгоритмов, улучшающих фотопортреты.

Стоимость базовой версии смартфона Meizu M6S 3/32 ГБ составит $155 (999 Yuan), версия с удвоенным объемом хранилища 3/64 ГБ обойдется в $185 (1199 Yuan). Производитель также подготовил несколько интересных защитных чехлов стоимостью $7,5 каждый, причем при заказе вместе со смартфоном их цена снижается до $6. Продажи новинки в Китае стартуют уже 19 января в онлайне и 20 января в оффлайне, так что ждать появления модели в Украине долго не придется.

Источник: Gizmochina