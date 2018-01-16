Смартфон Meizu M6s (Blue Charm S6) полностью рассекречен накануне завтрашнего анонса

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Уже завтра Meizu, которая по итогам прошлого года зафиксировала спад продаж, должна представить новый смартфон Meizu M6S (другое название – Blue Charm S6). Отличительными особенностями новинки станут большой вытянутый вверх дисплей с трендовым соотношением сторон 18:9 и сканер отпечатков пальцев, расположенный на боковой панели корпуса. Очередная утечка накануне презентации полностью раскрывает дизайн и характеристики устройства.

Представление о дизайне дает рекламная брошюра, которая явно относится к презентационным материалам, а все характеристики перечислены в таблице.

Итак, дизайн задней панели будет выполнен в минималистическом стиле, как у Meizu M6 – обычная одинарная камера разрешением 16 Мп, дополненная светодиодной вспышкой и, собственно, все. Почти вся лицевую сторону устройства занимает большой экран диагональю 5,7 дюйма и разрешением 1440х720 пикселей. Сверху его прикрывает 2.5D-стекло Gorilla Glass с покатыми краями. Ширина рамок по периметру минимальная, на верхней рамке разместилась фронтальная камера разрешением 8 Мп.

Основой устройства выступит SoC Samsung Exynos 7872, производимая по 14-нанометровому техпроцессу. В конфигурацию этой SoC шесть процессорных ядер (два высокопроизводительных Cortex-A73 с частотой 2,0 ГГц и четыре энергоэффективные Cortex-A53 с частотой 1,6 ГГц) и GPU Mali-G71 MP3. Объем оперативной памяти составит 3 ГБ, а встроенной флэш-памяти будет 32 либо 64 ГБ в зависимости от модификации.

Емкость аккумулятора равна 3000 мА•ч, в качестве ОС установлена Android 7.0 Nougat, дополненная фирменной оболочкой Flyme OS.

Ранее также были слухи о еще одном варианте Meizu M6s на чипе MediaTek MT6750, но пока подтверждения этих данных нет.

Отметим, что производитель также готовит к выпуску юбилейные смартфоны Meizu 15 и Meizu 15 Plus, которые ожидаются в марте.

Источник: gizmochina