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Смартфон Meizu M6s (Blue Charm S6) полностью рассекречен накануне завтрашнего анонса
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Смартфон Meizu M6s (Blue Charm S6) полностью рассекречен накануне завтрашнего анонса

Смартфон Meizu M6s (Blue Charm S6) полностью рассекречен накануне завтрашнего анонса

Уже завтра Meizu, которая по итогам прошлого года зафиксировала спад продаж, должна представить новый смартфон Meizu M6S (другое название – Blue Charm S6). Отличительными особенностями новинки станут большой вытянутый вверх дисплей с трендовым соотношением сторон 18:9 и сканер отпечатков пальцев, расположенный на боковой панели корпуса. Очередная утечка накануне презентации полностью раскрывает дизайн и характеристики устройства.

Представление о дизайне дает рекламная брошюра, которая явно относится к презентационным материалам, а все характеристики перечислены в таблице.

Итак, дизайн задней панели будет выполнен в минималистическом стиле, как у Meizu M6 – обычная одинарная камера разрешением 16 Мп, дополненная светодиодной вспышкой и, собственно, все. Почти вся лицевую сторону устройства занимает большой экран диагональю 5,7 дюйма и разрешением 1440х720 пикселей. Сверху его прикрывает 2.5D-стекло Gorilla Glass с покатыми краями. Ширина рамок по периметру минимальная, на верхней рамке разместилась фронтальная камера разрешением 8 Мп.

Основой устройства выступит SoC Samsung Exynos 7872, производимая по 14-нанометровому техпроцессу. В конфигурацию этой SoC шесть процессорных ядер (два высокопроизводительных Cortex-A73 с частотой 2,0 ГГц и четыре энергоэффективные Cortex-A53 с частотой 1,6 ГГц) и GPU Mali-G71 MP3. Объем оперативной памяти составит 3 ГБ, а встроенной флэш-памяти будет 32 либо 64 ГБ в зависимости от модификации.

Емкость аккумулятора равна 3000 мА•ч, в качестве ОС установлена Android 7.0 Nougat, дополненная фирменной оболочкой Flyme OS.

Ранее также были слухи о еще одном варианте Meizu M6s на чипе MediaTek MT6750, но пока подтверждения этих данных нет.

Отметим, что производитель также готовит к выпуску юбилейные смартфоны Meizu 15 и Meizu 15 Plus, которые ожидаются в марте.

Источник: gizmochina

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